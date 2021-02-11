Казкова зима: Надя Дорофєєва показала, як потрібно одягатися на яскраву прогулянку (відео)

Наставниця "Голосу країни" Надя Дорофєєва нещодавно побувала на Балі: там співачка зарядилася сонцем на місяці вперед. А тепер вона радіє українському снігу, як дитина.

Дорофєєва вийшла на прогулянку в яскравому аутфиті: синя зимова куртка-оверсайз, спортивний костюм болотно-зеленого кольору, величезного розміру худі і уггі доповнила "фірмова" зачіска Наді - дві чи то косички, чи то два хвостика.

Співачка веселиться в снігу, бігає, крутиться, підкидає сніг і навіть впала повалятися в ньому.

"Я злюся на пробки в місті і все таке. Але який же в цьому році красивий лютий", - написала Дорофєєва під своїм роликом.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанати відкоментували ролик Дорофєєвої, зимовий настрій забезпечено після перегляду - впевнені вони.