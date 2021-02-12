Казково: Астаф'єва в "хижому" купальнику показала, де і як розслабляється
Даша Астаф'єва вирішила не їхати в теплі країни, як її колеги, а освоювати українські курорти, і вибрала для цих цілий найпопулярніший – Буковель. Співачка останнім часом радувала шанувальників своїми філософськими постами і навіть говорила про особисте, а тепер вирішила показати рзбавить контент барвистими фото.
Так, в Instagram вона поділилася яскравим фотозвітом з відпочинку.
Даша на славу відпочила в Буковелі і насолодилася зимовими пейзажами. Смілива співачка вийшла на мороз заради ефектних фото в одному теплому спортивному костюмі, а на голову наділа теплу вовняну хустку лавандового кольору. На поясі у неї можна розгледіти невелику чорну сумочку.
Особливу увагу привернув знімок співачки в леопардовому купальнику. Даша без косметики з рушником на голові розташувалася в "парильні" СПА. За панорамним вікном можна побачити ліс і високі дерева і сніг.
"Ескапізм - моє нове хобі. Знайомство з країною, з теплими її куточками!" - зізналася артистка. Вона зазначила, що проводила вечори за книгою біля каміна.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
У комментриях фани обдарували Дашу масою компліментів.
- Найкрасивіша дівчина
- Класні фотографії
- Як можна бути красивою у всьому! Ти диво
- Ох, Даша, як же Вам йде цю хустинку!
- Казково
- Яка ж ти красива і запальна
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми зробила зізнання про своє захоплення.