ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Казково: Астаф'єва в "хижому" купальнику показала, де і як розслабляється

Новость на русском → Буковель, П'ятниця 12 лютого 2021 22:57
Казково: Астаф'єва в "хижому" купальнику показала, де і як розслабляється Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва вирішила не їхати в теплі країни, як її колеги, а освоювати українські курорти, і вибрала для цих цілий найпопулярніший – Буковель. Співачка останнім часом радувала шанувальників своїми філософськими постами і навіть говорила про особисте, а тепер вирішила показати рзбавить контент барвистими фото.

Так, в Instagram вона поділилася яскравим фотозвітом з відпочинку.

Даша на славу відпочила в Буковелі і насолодилася зимовими пейзажами. Смілива співачка вийшла на мороз заради ефектних фото в одному теплому спортивному костюмі, а на голову наділа теплу вовняну хустку лавандового кольору. На поясі у неї можна розгледіти невелику чорну сумочку.

Особливу увагу привернув знімок співачки в леопардовому купальнику. Даша без косметики з рушником на голові розташувалася в "парильні" СПА. За панорамним вікном можна побачити ліс і високі дерева і сніг.

"Ескапізм - моє нове хобі. Знайомство з країною, з теплими її куточками!" - зізналася артистка. Вона зазначила, що проводила вечори за книгою біля каміна.

Казково: Астаф'єва в &quot;хижому&quot; купальнику показала, де і як розслабляється

Казково: Астаф'єва в &quot;хижому&quot; купальнику показала, де і як розслабляється

Казково: Астаф'єва в &quot;хижому&quot; купальнику показала, де і як розслабляється

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У комментриях фани обдарували Дашу масою компліментів.

  • Найкрасивіша дівчина
  • Класні фотографії
  • Як можна бути красивою у всьому! Ти диво
  • Ох, Даша, як же Вам йде цю хустинку!
  • Казково
  • Яка ж ти красива і запальна

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва з оголеними грудьми зробила зізнання про своє захоплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Даша Астаф'єва
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі
Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі