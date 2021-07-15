ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Казково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила Канни

Новость на русском →
Канни, Четвер 15 липня 2021 20:22
Казково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила Канни Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Каннський кінофестиваль продовжує демонструвати, як скучили зірки за розкішним вбранням. Не так давно Белла Хадід просто підкорила публіку своїм продуманим луком зі змістом. Новий фурор справила голлівудська зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун. Примітно, що останній раз вона відвідувала цей світський захід ще 7 років тому.

Фото в своєму луці вона запостила в особистому блозі.

Шерон з'явилася на червоній доріжці в блакитній сукні Dolce & Gabbana зі спущеною лінією плечей і пишною шифоновою спідницею, прикрашеною великими квітами різних відтінків. Доповнили аутфіт масивні сережки і кільце у вигляді квітки з каменів від Chopard.

Волосся Стоун скуйовдили, уклавши їх в зухвалу укладку, а макіяж виконали в яскравих тонах, підкресливши досконалі риси обличчя. Чи варто говорити, що поява Шерон на прем'єрі Ільдіко Еньеді "Історія моєї дружини" викликала шквал емоцій фанатів по всьому світу. Образ зірки по праву вважається одним з найефектніших в цьому році.

Казково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила КанниКазково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила КанниКазково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила КанниКазково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила КанниШерон Стоун на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, в цьому році актриса прибула на фестиваль не просто в якості почесної гості. Вона буде ведучою гала-вечері американського фонду дослідження СНІДу amfAR, який відбудеться 16 липня. Тут за традицією проведуть благодійний аукціон, лоти якого - можливість провести час у компанії зірок світових масштабів.

Раніше в пресі обговорювали, що Шерон закрутила незвичайний роман з 25-річним музикантом.

Читайте LITE в Google News
Шерон Стоун модель актриса
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП у Києві: доведеться накладати грим
Вітвіцька показала, як виглядає після ДТП у Києві: доведеться накладати грим