Казково красива: принцеса Софія захопила мережу бездоганним образом на новому фото

На днях Її Королівська високість принцеса Софія, герцогиня Вермландська, відзначила свій день народження. Дружина принца Карла Філіпа, яка також постраждала від коронавируса, відсвяткувала своє 36-річчя. З такої нагоди було зроблено нове портретне фото Софії. Знімок, автором якого виступив фотограф Віктор Ерікссон, було опубліковано на офіційній сторінці шведської королівської сім'ї в Instagram.

Нове фото Софії (фото: instagram.com/kungahuset)

На новому фото прицесса Софія з'явилася в білій блузі оригінального крою, з укороченими рукавами і незвичайним вирізом. З прикрас вона вибрала великі сережки, а також кільця. Образ дружини Карла Філіпа доповнили вишукана укладкая з підкрученими пасмами, а також легкий макіяж, який підкреслив виразні риси обличчя колишньої моделі. Серед фоловерів портрет принцеси справив фурор. Вони приєдналися до привітань, а також відзначили "казкову" красу Софії.

Карл Філіпп и Софія с дітьми (фото: instagram.com/prinsparet)

Нагадаємо, доля дівчини дійсно нагадує казковий сюжет. Софія народилася в містечку Альвдален. У віці 20-ти років вона переїхала жити в Стокгольм, де заробляла на життя офіціанткою і моделлю. Примітно, що до того як стати принцесою, Софія також встигла знятися в досить відвертих фотосесіях для глянцевих видань і взяти участь в реаліті-шоу Paradise Hotel. З принцом дівчина познайомилася в нічному клубі, і після укладення шлюбу переключилася на благодійність і виховання дітей: 4-річного Олександра, а також 3-річного Габріеля.

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