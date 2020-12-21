Казкові: Ірина Білик зворушила фанатів яскравими фото з прогулянки з дітьми

Наталя Могилевська нещодавно зворушливо зізналася в любові своїй колезі по сцені Ірині Білик. Наталя поділилася знімком дів української сцени і назвала Ірину "своєю ідеальною", чим зворушила і здивувала фанатів.

Ірина Білик рідше ділиться в мережі своїми життєвими "оновленнями", ніж колега по сцені, але якщо все ж таки вирішує зробити пост, то постає перед шанувальниками в яскравих образах.

На цей раз Ірина показала, як вони з родиною продовжують проводить 2020-й рік. Співачка запостила знімок в яскравому рожевому пуховику, жовто-салатова шапка і хутряна сумка доповнили образ співачки.

Ірина фотографує свою сім'ю - старшого сина з його дівчиною і молодшого сина. Всі вони позують на веселої новорічної локації.

"Дуже приємно проводжати 2020-й рік в казковому місці з рідними людьми! А з ким ви хотіли б зустріти новий 2021-й рік?", - написала Ірина.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В коментарях фолловери відразу почали писати, з ким би вони з радістю зустріли новий рік: "Звичайно ж, зі своєю улюбленою родиною", "З тією людиною, заради якого б'ється серце", "Які казкові фото".

Нагадаємо, що Білик нещодавно влаштувала серед фанатів опрос у своєму мікроблозі. Вона запитала, хто готовий стати щасливим і здивувала своєю пропозицією.