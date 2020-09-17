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Скільки гордості! Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову покупку

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 15:39
Скільки гордості! Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову покупку Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча згадала, що купила за свій перший знімальний гонорар

Лілія Ребрик відкрито і чесно розповідає про свої досягнення і сходження до слави, мотивує власним прикладом. Вона зізнається, що підтримка рідних і близьких, завзятість і цілеспрямованість, а також її старання і колосальна працездатність допомогли ведучый та актрисі і зробити собі ім'я в українському медіа-просторі. Так, теледіва згадала в новому пості свого Instagram-аккаунта про перший гонорар та розсекретила, куди витратила гроші.

Вона підкріпила потужний мотивуючий текст-спогад ефектним фото. Лілія позує в оригінальный чорно-білій сукні з незвичною масивною прикрасою на шиї.

Перший гонорар майбутньої телезірки становив 150 грн. Ці гроші їй принесли зйомки в рекламі, а сталося це ще в студентські роки.

Скільки гордості! Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову покупку

Лілія Ребрик розповіла про перший в своєму професійному житті гонорар (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Найбільша сума в моєму житті і найдорожча - бо перша, зароблена власним трудом, коли відчуваєш цінність кожної копійочки! Я була студенткою і знялася у рекламі "Куяльника". За сюжетом нас поливали водою і ми були мокрі наскрізь! За це і отримала свій перший гонорар. Я одразу ж зателефонувала додому і сказала батькам: "Гроші не висилайте, я отримала зарплату" Ох, скільки гордості, відчуття власної значущості було у цій фразі!" - згадує теледіва.

Свій перший гонорар вона витратила на купівлю помаранчевого трикотажного костюма. "Довгі роки він був для мене символом самостійності і нагадуванням про те, що всього потрібно досягати самій! Він був ціннішим за будь-які плаття, бо був першою самостійною покупкою", - поділилася Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з чоловіком попустували в басейні у теплий вересневий день.

До речі, Лілія Рерік спокусила ефектним фотосетом в мереживній білизні.

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