Скільки любові і ніжності! Ребрик в бікіні влаштувала відверті танці з чоловіком в басейні
Лілія Ребрик і Андрій Дикий, які називають себе дикою сімейкою, давно стали прикладом люблячої і щасливої пари для багатьох шанувальників ведучої. Ніжність, трепет і пристрасть не йдуть з їх відносин після тривалого шлюбу, а почуття лише міцніють з роками. І найкращий доказ цьому – ставлення теледіви та її чоловіка-хореографа один до одного, яке часто можуть спостерігати підписники Лілії в соцмережі.
Так, ведуча і її коханий чоловік показали в Instagram, як бавляться в басейні поруч із заміським будинком.
Лілія в білосніжному купальнику бандо веселиться з чоловіком у воді – пара обіймається, танцює, Андрій цілує щасливу усміхнену дружину, яка здійснює витончені піруети в басейні. Раптово починається дощ, якому пара щиро радіє. Обійми змінюються поцілунками, Андрій кружить на руках щасливу Лілію.
"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила своє бажання ведуча, і воно тут же матеріалізувалося.
Шанувальники не змогли стримати слів захоплення.
- Яке задоволення дивитися на Вашу щасливу сім'ю
- Скільки любові і ніжності!
- Найпозитивніша пара
- Ви - неймовірні! Любові вам!
- Ви супер! Стільки любові і життя в вас
- Так гарно! Від вас заряджаєшся позитивом
- Кайфові
- Боже, ви така витончена сім'я, стільки любові
- Видно, що любляча сім'я!
- Такі щирі емоції
Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася у своїй маленькій слабкості і навчила правильно лінуватися.