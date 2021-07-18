Скільки любові і ніжності! Ребрик в бікіні влаштувала відверті танці з чоловіком в басейні

Лілія Ребрик і Андрій Дикий, які називають себе дикою сімейкою, давно стали прикладом люблячої і щасливої пари для багатьох шанувальників ведучої. Ніжність, трепет і пристрасть не йдуть з їх відносин після тривалого шлюбу, а почуття лише міцніють з роками. І найкращий доказ цьому – ставлення теледіви та її чоловіка-хореографа один до одного, яке часто можуть спостерігати підписники Лілії в соцмережі.

Так, ведуча і її коханий чоловік показали в Instagram , як бавляться в басейні поруч із заміським будинком.

Лілія в білосніжному купальнику бандо веселиться з чоловіком у воді – пара обіймається, танцює, Андрій цілує щасливу усміхнену дружину, яка здійснює витончені піруети в басейні. Раптово починається дощ, якому пара щиро радіє. Обійми змінюються поцілунками, Андрій кружить на руках щасливу Лілію.

"Хочу спеку, хочу дощ, хочу спеку під дощем", - озвучила своє бажання ведуча, і воно тут же матеріалізувалося.

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення.