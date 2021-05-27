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Скільки жахів натерпівся ця дитина! Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї

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Четвер 27 травня 2021 09:47
Скільки жахів натерпівся ця дитина! Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва володарка не тільки апетитних форм, які зводять з розуму як чоловіків, так і жінок-прихильниць артистки, а й доброго чуйного серця. Співачка дуже любить тварин. У неї дві великі собаки породи акіта-іну. Тепер же її сім'я поповнилася ще одним чотирилапим вірним другом з непростою долею. Невеликий рудий песик в минулому жив у притулку, але тепер потрапив в турботливі руки.

Нового вихованця щаслива співачка показала в Instagram, тримаючи на руках. Даша зі стильною зачіскою та укладанням відображена в сірій довгій сукні, яка підкреслила її фігуру.

"Знайомтеся, це Елліс, наша нова улюблена лисичка. Малятко приїхало до нас з рідних країв. Землячка! Тепер мамі і татові буде точно не нудно! І нам поруч. Я не буду розповідати, скільки жахів натерпівся ця дитина... Але, всі ми раді, що вона жива і здорова і тепер вже точно буде щаслива!"- запевнила артистка.

До слова, не всі хвостаті члени сім'ї були раді новачкові. Пухнасті песики Чічіко і Луна явно дали зрозуміти, що вони поки не готові подружитися з Елісс. Це добре видно на ще одному кадрі, де зірка позує з усіма трьома вихованцями.

Скільки жахів натерпівся ця дитина! Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї

Скільки жахів натерпівся ця дитина! Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї

Даша показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На другому фото видно, що раді поповненню не всі... Впевнена, це питання часу", - вважає Даша.

Шанувальники відзначили не тільки красу зірки, але і її добре серце і побажали рудому малятку скоріше прижитися в новій родині.

Нагадаємо, що раніше гаряча Даша Астаф'єва в блузці-сітці з широким шкіряним чокером завела мережу зухвалим фотосетом.

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