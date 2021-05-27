Скільки жахів натерпівся ця дитина! Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї

Даша Астаф'єва володарка не тільки апетитних форм , які зводять з розуму як чоловіків, так і жінок-прихильниць артистки, а й доброго чуйного серця. Співачка дуже любить тварин. У неї дві великі собаки породи акіта-іну. Тепер же її сім'я поповнилася ще одним чотирилапим вірним другом з непростою долею. Невеликий рудий песик в минулому жив у притулку, але тепер потрапив в турботливі руки.

Нового вихованця щаслива співачка показала в Instagram , тримаючи на руках. Даша зі стильною зачіскою та укладанням відображена в сірій довгій сукні, яка підкреслила її фігуру.

"Знайомтеся, це Елліс, наша нова улюблена лисичка. Малятко приїхало до нас з рідних країв. Землячка! Тепер мамі і татові буде точно не нудно! І нам поруч. Я не буду розповідати, скільки жахів натерпівся ця дитина... Але, всі ми раді, що вона жива і здорова і тепер вже точно буде щаслива!"- запевнила артистка.

До слова, не всі хвостаті члени сім'ї були раді новачкові. Пухнасті песики Чічіко і Луна явно дали зрозуміти, що вони поки не готові подружитися з Елісс. Це добре видно на ще одному кадрі, де зірка позує з усіма трьома вихованцями.

Даша показала нового члена сім'ї (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На другому фото видно, що раді поповненню не всі... Впевнена, це питання часу", - вважає Даша.

Шанувальники відзначили не тільки красу зірки, але і її добре серце і побажали рудому малятку скоріше прижитися в новій родині.