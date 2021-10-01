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Вже скоро: вагітна Ешлі Грем вразила животиком на фото з чоловіком

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П'ятниця 01 жовтня 2021 20:29
Вже скоро: вагітна Ешлі Грем вразила животиком на фото з чоловіком Скоро Ешлі зробить чоловіка татом двійні (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Ольга Турчанікова

Американська модель plus size Ешлі Грем любить показувати сімейні фото. Пости з коханим чоловіком зірки - окрема любов її фанатів.

Ешлі, яка вже на останніх місяцях вагітності і незабаром подарує коханому чоловікові близнюків, знялася з ним для британського Vogue. Про це вона розповіла у своєму Instagram - і показала яскраві знімки.

Вже скоро: вагітна Ешлі Грем вразила животиком на фото з чоловіком

Стильні батьки (фото: instagram.com/ashleygraham)

Подружжя одягнене стильно і по-осінньому. Жінка позує в трикотажному облягаючому платті міді з горлом, а також стьобаній сірій куртці. До них модель підібрала такого ж відтінку туфлі на шпильках і свої улюблені сережки.

Чоловік знаменитої моделі був також одягнений в сірий аутфіт. Джастін Ервін часто бере участь у фотосесіях разом з Ешлі, а тому навчився у неї стильним прийомам. Він демонструє в сірих брюках, футболці, пальто і шапці. Завершили лук незабаром багатодітного тата чорні черевики.

Це тіло! Вагітна двійнею Ешлі Грем позує у відвертому боді

Пара обіймається, цілується і гладить животик вагітної Ешлі. Причому вони ніби ненароком склали руки у вигляді сердечка. Здається, молоді батьки не можуть дочекатися додавання в сімействі. І, судячи з розміру живота Ешлі, це трапиться вже скоро.

Вже скоро: вагітна Ешлі Грем вразила животиком на фото з чоловіком

Ешлі любить шокувати громадськість своїми знімками (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Зацініть, які ми милі в цій зйомці", - написала Грем. І фанати тут же засипали їх коментарями з теплими словами. Що ж, модель створила в своєму блозі дійсно лояльну і люблячу аудиторію.

Раніше ми писали, що Грем показала розкішні форми в яскравому аутфіті.

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