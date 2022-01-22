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Приховували від усіх: Пріянка Чопра і Нік Джонас стали батькам в перший раз

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Субота 22 січня 2022 19:48
Приховували від усіх: Пріянка Чопра і Нік Джонас стали батькам в перший раз Пріянка Чопра і Нік Джонас (фото: instagram.com/priyankachopra)
Автор: Ольвія Агаркова

Індійська актриса і зірка серіалу "Куантіко", екс-"Міс Світу" 39-річна Пріянка Чопра і її чоловік, 29-річний американський співак Нік Джонас вперше стали батьками.

Цю приємну новину зіркова пара повідомила на своїх сторінках в Instagram .

Подружжя зізналося, що малюк з'явився на світ за допомогою сурогатної матері, а також попросило дотримуватися особистих меж їх сім'ї в цей відповідальний період життя. Ні стать дитини, не ім'я Приятка і Нік не повідомили, але інсайдери стверджують, що це дівчинка.

Приховували від усіх: Пріянка Чопра і Нік Джонас стали батькам в перший раз

Пріянка Чопра і Нік Джонас вперше стали батьками (фото: instagram.com/priyankachopra)

Примітно, що останнім часом пара почала не так активно вести соцмережі. Більш того, на їхніх сторінках стали рідко з'являтися спільні знімки.

Шанувальники порахували тривожним дзвіночком і той факт, що в листопаді 2021 року актриса змінила своє ім'я в соцмережах з PriyankaChopraJonas назад на дівоче Priyankachopra, а в підписі зникло її прізвище. У мережі з'явилися чутки про можливий розлад у зірковій родині і навіть розлучення.

Тоді в інтерв'ю Vanity Fair Пріянка заявляла, що свідомо вирішила приховати частину особистого життя від широкої публіки. Вона зазначала, що хоче убезпечити свою сім'ю від впливу соцмереж, адже відчуває себе вразливою, коли весь час знаходиться як на долоні.

Тепер стало ясно, чому Пріянка та Нік вирішили вести більш закритий спосіб життя, адже вони готувалися до батьківства.

Приховували від усіх: Пріянка Чопра і Нік Джонас стали батькам в перший раз

Пріянка і Нік зіграли весілля в 2018 році (фото: instagram.com/priyankachopra)

Пріянка і Нік познайомилися влітку 2018 року, їх відносини розвивалися стрімко, і вже через два місяці пара вирішила пов'язати себе узами шлюбу, що закохані і зробили в грудні того ж року.

До весілля готується ще одна яскрава голлівудська пара - Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

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