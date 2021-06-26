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"Крізь зливу, град і негоду": Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

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Львів, Субота 26 червня 2021 17:22
"Крізь зливу, град і негоду": Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов напередодні поскаржилися, що потрапили в епіцентр бурі і шторму під час перельоту з Києва до Львова. Літак ледь вдалося посадити, а ведучі не на жарт злякалися. Так, зіркова сім'я прибула на щорічний традиційний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest в місто Лева.

По прибуттю на місце, стихія вщухла, а Юрій і Катя, скориставшись вільним часом, вирушили прогулятися по умитому дощем місту і влаштували фотосет для Instagram.

"Крізь зливу, град і негоду, на місці", - відзвітувала Катя, зробивши селфі з заходу.

&quot;Крізь зливу, град і негоду&quot;: Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

Катя насилу дісталася з Києва в дощовий Львів (фото: instagram.com/kosadcha)

Погода дозволила закоханим гуляти в легких аутфітах. Ведуча показала себе на вуличках Львова в ніжному вбранні.

Так, Катя вибрала романтичне білосніжне плаття з натуральних матеріалів з воланом і мереживом внизу. Вона накинула на плечі легкий білосніжний піджак і вибрала для променаду по історичній частині міста зручні кеди. Катя зібрала волосся ззаду в хвіст і сховала очі за сонячними окулярами.

На одному з кадрів ведуча обіймає за плечі свого чоловіка - пара робить селфі прямо серед історичного центру Львова.

&quot;Крізь зливу, град і негоду&quot;: Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

&quot;Крізь зливу, град і негоду&quot;: Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

&quot;Крізь зливу, град і негоду&quot;: Осадча і Горбунов зачарували романтикою у Львові після шторму

Катя Осадча та Юрій Горбунов прогулялися старою частиною Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

"Львів. Життя повертається в звичне русло, Leopolis Jazz Fest тому підтвердження", - підписала атмосферні кадри Катя.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов провели романтичний час у літній Одесі. Пара не тільки прибула в місто-курорт по роботі, але і встигла насолодитися відпочинком біля моря.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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