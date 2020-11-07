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Солодкість неможлива: Лобода захопила мережу знімками з молодшою донькою

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 15:59
Солодкість неможлива: Лобода захопила мережу знімками з молодшою донькою Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Співачка покала зворушливі знімки з донькою

Світлана Лобода не афішує особисте життя. Численна армія шанувальників не знає, чи зайняте серце їх кумира, а ще їм залишається тільки припускати, від кого Світлана народила молодшу доньку Тільду. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Щоправда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

Як би там не було, у співачки вже є сім'я - вона обожнює своїх донечок і з радістю демонструє їх прихильникам. Наприклад, нещодавно Лобода показала фото, на яких вона в ультракоротком сукні і на високих підборах тримає на руках дівчинку Тільду. Вона ніжно обіймає дочку.

Солодкість неможлива: Лобода захопила мережу знімками з молодшою донькоюСолодкість неможлива: Лобода захопила мережу знімками з молодшою донькоюСолодкість неможлива: Лобода захопила мережу знімками з молодшою донькоюЛобода і її крихітка (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Кожен день дякую Богові за можливість бути мамою. Що б не відбувалося навколо, в цих маленьких обіймах моя найбільша сила. Ми з моїм пиріжечком вирішили сьогодні трохи погуляти, а ви?", - написала під фото співачка.

Шанувальники називали знімки "солодкістю неможливою", пораділи, що "пиріжечок вже такий великий" і попросили показати обличчя малечі, адже так цікаво, такі ж у дитини великі губи, як у її знаменитою матусі, чи вона пішла в батька?

Нагадаємо, Лобода обожнює надихати шанувальників стильними луками, нещодавно вона у блискучому платті і на високих підборах підкорила мережу своєю красою.

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