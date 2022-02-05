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Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина

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Субота 05 лютого 2022 15:16
Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина Кім Кардашян для нової колекції (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

До Дня святого Валентина більшість брендів готує нові колекції. Не упустила такої можливості і одна з найуспішніших у світі бізнес-леді Кім Кардашьян.

Для своєї марки Skims вона випустила капсулу, яка відповідає всім запитам найромантичнішого свята в році.

До колекції увійшли піжами, кроп-топи, класичні моделі нижньої білизни, бра, боді, шорти, штани і обтягуючі сукні. У колірній палітрі переважають соковиті рожеві і лялькові відтінки, а також пісочний, молочний і класичний чорний.

Всі речі були зшиті в широкій розмірній сітці, від XXS до 4XL. А в зйомці взяли участь дівчата різного типажу, відтінку шкіри і комплекції. Причому фото були відретушовані по мінімуму.

Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаСолодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина

Нова колекція Кім Кардашян (фото: instagram.com/SKIMS)

За традицією, сама Кім приміряла пару комплектів: шовкові шорти з топом, а також трикотажний рожевий кроп-топ з бікіні.

Нові стилі, нові кольори, нові способи зробити все можливе в найсексуальніший день року. Обмежений випуск сексуальних комплектів і розкішних дрібниць, в які можна закохатися, створених для всіх ваших планів на неробочий час, – пишуть творці, нагадуючи, що шовкові новинки "солодше цукерок".

Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого Валентина

Солодше цукерок: Кім Кардашьян представила колекцію Skims до Дня святого ВалентинаКім Кардашьян в новинках (фото: instagram.com/SKIMS)

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