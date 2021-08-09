Слава Камінська відпочила в Одесі з екс-чоловіком і приховала це: "аура загадковості"
Слава Камінська вирішила трохи змінити обстановку і махнула з Києва з дітьми Леонардом і Лаурою в курортну Одесу. Співачка обожнює інтригувати шанувальників, тому перше фото з Південної Пальміри змусило їх неабияк подумати, розгадавши загадку загадкового чоловіка поруч зі співачкою і її дочкою і сином.
Так, екс-"НеАнгел" поділилася в Instagram барвистим кадром з басейну і завбачливо закрила обличчя загадкового незнайомця поруч смайлом.
Співачка сидить в купальнику на надувному фламінго, а ось Лаура і Леонард розташувалися на величезному надувному матраців вигляді фазана. Поруч з ними можна помітити засмаглого чоловіка в шортах-плавках – його обличчя приховане.
"Смайлик вирішує" – - написав хтось із коментаторів. "Аура загадковості", - пояснила зірка.
Слава заінтригувала фото з басейну (фото: instagram.com/babaslavka)
Особливо уважні шанувальники відразу впізнали екс-чоловіка Слави, Едгара Камінського. Це виявилося правдою, адже на його сторінці в фотоблозі в розділі "сторіс" є фото з цього ж басейну з сином. "Початок сімейного відпочинку", - підписав він кадр з Лонардом.
Едгар швидко розкрив всю інтригу екс-дружини (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)
- Хто це папку сховав
- Як завжди загадково сидить на фламінго, вдаючи, що поняття не має що це за мужик і чому він в кадрі затесався
- Навіщо ж Едгара сховала
- Знову інтрига? А я знаю, хто за маскою
- Едгар, він і зі смайлом - Едгар
- Щось то мені підказує, що це Едгар
Сама ж співачка встигла сходити на концерт Басти, який виступав в одному з одеських нічних клубів у неділю, 8 серпня. До слова його приїзд в Україну викликав широкий резонанс.
Для виходу в світ Слава обрала трендовий аутфіт - яскраво-лимонний брючний костюм з піджаком-оверсайз, біла футболка і сумка-бананка від YSL. Вона віддала перевагу нарочито недбалій зачісці, прибравши волосся назад і випустивши пару пасом на обличчя. Слава доповнила свій вечірній образ окулярами круглої форми з жовтим склом - під колір свого вбрання.
Слава показала яскравий образ для походу на концерт (фото: instagram.com/babaslavka)
До слова, Слава нещодавно повернулася з поїздки в Каппадокію, де поборола свій страх, а Едгар побував на грецькому острові Міконос і сфотографував його красу.