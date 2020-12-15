Грация и красота: Слава Камінська показала переможця нового сезону Танців з зірками

Слава Камінська не втомлюється шокувати своїх фоловерів. Нещодавно вона зізналася, що досі любить колишнього чоловіка Едгара Камінського, вона виставила спільне з ним фото, підписавши знімок в дусі "вчора не мій, а сьогодні знову мій".

Тепер Слава показала свою дочку Лауру, та пересувається по кухні ходою а-ля класичні танці. Відразу видно, дитина виросте справжнім танцюристом.

"Переможець наступного сезону (якщо він буде) "Танці з зірками", можете не сперечатися. Прийміть як належне. Добре, що в мати пішла", - написала Слава, зазначивши в пості екса Едгара, щоб батько пустив скупу чоловічу сльозу над тою красою.

"Грація і краса", "Який запальний танець", "Абсолютно любов", - засипали дитину і її танець компліментами.

Також днями Слава відсвяткувала 6-річчя свого сина Леонарда. Вона назвала його "не по рокам розумний хлопчиком" і поскаржилася, що не знає, куди так лине час, "адже йому вже цілих шість".

Слава Камінська показала своїх діток (відео, фото: www.instagram.com/babaslavka/)

"Моя перша дитина. Моя головна трансформація. Я чекала, хвилювалася, хвилювалася і чекала. Але ти виявився в мільярди разів кращий, розумніший, талановитіший, ніж я уявляла навіть у найсміливіших мріях", - зворушила фанатів співачка.

Раніше Слава Камінська в інтерв'ю відомому українському глянцю розповіла про розлучення. Співачка зізналася, що, хоч це було складно, їй вдалося вийти з пережитого іншою людиною, з позитивним мисленням.