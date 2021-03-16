Слава Камінська зізналася в зрадах і зробила заяву про особисте життя: важко приховувати

Слава Камінська після розлучення з пластичеким хірургом Едгаром Камінским вирішила не совіщувати більше громадскість про особисте життя, але продовжує інтригувати заявами і натяками , дозволяючи розростатися фантазії фанів. Так, співачка сознлась, що вона зраджувала своїм партнерам, а також висловилася про новий роман.

Ведучий і артистка торкнулися теми її екс-чоловіка. Співачка і її колишній чоловік встановили правила спілкування з донькою і сином. Леонард і Лаура два тижні живуть у Едгара та її мами Людмили, а дві – з артисткою. "Два тижні мама влаштовує особисте життя, два – тато", - з гумором заявила вона.

Слава зазначає, що могла б пробачити зраду і зраджувала сама. Правда, уточнила, що при Едгарі адюльтеру у неї не було. Співачка зізнається, що забороняє собі прив'язуватися до чоловіка.

Вона ухильно відповіла на питання про особисте життя, але все ж проговорилася про деякі деталі.

Слава зробила ряд особистих зізнань

"Важко приховувати те, чого немає. Залицяльники є. Святе місце з бюстом порожнім не буває", - з гумором відреагувала Слава. Співачка зізналася, що ім'я її нинішнього коханого починається на буку "К".

Вона не приховує, що хоче бути "офігенною сольною співачкою". Артистка зізнається, що вона не дуже хороша господиня. Коронна страва – м'ясо по-французьки з картоплею. З побутових справ найбільше не любить мити посуд.