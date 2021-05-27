Слава Камінська в розкішному "весільному" вбранні заговорила про похід в РАГС: "справжня наречена"
Слава Камінська буквально днями готова представити кліп на другу сольну пісню, а поки вона майстерно інтригує шанувальників: то покаже постільна фото в прозорому халаті, то похвалиться апетитними формами в ультра короткій сукні-піджаку. А ось під час виходу в світ екс-учасниця НеАнгелів і зовсім приголомшила появою у весільному атласному вбранні з пишною спідницею.
Свіжими фотознімками співачка поділилася в Instagram.
Так, зірка з'явилася на конкурсі Mrs. Ukraine International 2021 у столичному банкет-холі Regent Hill у сукні справжньої нареченої. Пишний приталений наряд кольору шампань з екстремальним декольте і об'ємними рукавами, а також шлейфом сидів на артистці як влитий. До слова, сукня Слави - творіння українського дизайнера і подруги артистки Ельвіри Гасанової.
Вона доповнила вечірній образ високою ошатною зачіскою, випустивши пару завитків на обличчя, зробила яскравий макіяж з акцентом на очі зі срібними тінями і доповнила урочистий образ сережками-квітками, посипаними камінням, і маленьким клатчем.
"У такому образі виходжу рідко, але влучно. Можна було відразу в РАГС, але, Слава Богу, сміливих добровольців не знайшлося", - залишила жартівливий підпис артистка.
Слава Камінська приголомшила появою в розкішному білосніжному вбранні (фото: instagram.com/babaslavka)
"Ти була неймовірною! Затьмарила всіх", - залишила комплімент для Слави дружина Володимира Остапчука, Христина. "Розкішний образ!"- підтвердила нова "Холостячка" Злата Огневич.
Також на Камінську посипався шквал компліментів і від інших передплатників.
- Справжня наречена
- Королева
- Слів немає просто супер красиво
- Боже, яка ти красива
- Як завжди. Ви дуже красива і плаття шикарне
- Як завжди на висоті
- Барбі, лялечка. Надзвичайно красива
- Той випадок, коли краса затьмарила найпрекрасніше плаття
- Бомба, петарда, ракета. Слава, ви просто чарівно красиві
- Шикарна жінка
Нагадаємо, що раніше колишній чоловік Слави, Едгар Камінський висловився про труднощі спілкування зі співачкою і розлучення.