Слава Камінська возз'єдналася з екс-чоловіком з особливого приводу: "мама щаслива"

Для Слави Камінської День знань цього року виявився дуже хвилюючим - співачка повела в перший клас сина Леонарда. Допитливий і цілеспрямований хлопчик дуже схожий на свого батька і колишнього чоловіка зірки Едгара Камінського. До слова, тато також був присутній на лінійці і розділив хвилюючі моменти зі своєю сім'єю. Втім, цього року серед зірок чимало батьків першокласників , і всі вони переживали не менше, ніж їхні малюки.

На першому знімку співачка позує в обнімку з колишнім, а поруч стоять їх чудові малюки - першокласник Леонард і маленька Лаура я стильному яскравому брючному костюмі кольору фуксії. Також з улюбленими онуками позують обидві бабусі: мама Слави – Тамара і мама Едгара – Людмила.

Слава показала перший дзвінок сина-першокласника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Пташка в клітці. Гордо в повному складі провели Лео в перший клас. Татові гени, звичайно, тримають мене в повному спокої за успішність нашого не по роках розумного сина, тому, в цілому, мама щаслива. Хоч і було не по-дитячому хвилююче, в останній раз я відчувала схожі почуття, коли ми вели дітей в садок, а потім ховалися в кущах, спостерігаючи. Загалом, в добру путь, наш прекрасний хлопчик", - звернулася до першокласника Леонарду його зіркова мама.

Слава поділилася зворушливими моментами з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Едгар також показав фото сина-школяра і донечки, яка вже наступного року наздожене братика. На одному зі знімків турботливий батько цілує схвильованого першокласника, відправляючи його в добру путь до нових знань.

"Перший клас. Лаура вітає Леонарда з новим етапом у його житті. Ці фото щиро передають переживання і радість всієї нашої сім'ї. Леонард, ми бажаємо тобі успіхів у досягненні нових цілей. Ти наша гордість", - запевнив сина гордий батько.

Едгар відобразив на камеру найзворушливіші момент на шкільній лінійк (фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Зіркові друзі щасливих схвильованих батьків привітали їх зі знаковою подією в житті сім'ї і залишили теплі слова і напуття. Шанувальники співачки також поділилися своїми враженнями від фото.