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Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 08:38
Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Співачка відповіла на питання прихильників

Слава Камінська з гурту НеАангели нечасто відповідає на запитання шанувальників, тому вони обожнюють інтерактив в сторіс Instagram, адже у них збільшуватись чимало питань до зірки, а отримати відповіді з перших вуст завжди приємно і пізнавально. Так, артистка в день народження дочки, 6 грудня, вирішила трохи поспілкуватися з підписниками.

Співачка продовжує інтригувати заявами про коханого чоловіка, якого не хоче показувати і ділитися подробицями про нього.

"У вас є коханий чоловік?" - поцікавився хтось із шанувальників. "Коханий і закоханий. І, на щастя, це один і той же чоловік", – зізналася Слава.

Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Також вона дала пораду, як підвищити самооцінку після хворобливого розлучення. "Невпевненість не приходить з розлученням. Просто на цьому етапі ваші давні страхи і комплекси зійшлися в одній точці. Для початку, припиніть займатися самокопанням і змістіть центр уваги на речі, які вас по-справжньому надихають", – порадила зірка.

Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Слава розкрила і секрет своєї стрункості – він виявився вельми неординарним. "Свято вірю, що борошняне йде в харизму, а не в боки. А якщо серйозно – правильний баланс з'їденого і витренованого", - написала співачка.

Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Також вона оригінально прокоментувала питання про колишню кохану свого екс-чоловіка Едгара Камінського – Ольгу Багату. "Багата твердить, що ви з нею дружите. Правда?". "Неправда. Я, як Робін Гуд, дружу тільки з бідними", – пожартувала співачка.

Слава з НеАнгелів висловилася про особисте життя та екс-кохану колишнього чоловіка

Нагадаємо, що екс-чоловік Слави Камінської, Едгар озвучив справжні причини розлучення з нею.

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