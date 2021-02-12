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Слава з НеАнгелів в білизні показала результати "жорсткого ЗОЖа": просто гармата

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 10:38
Слава з НеАнгелів в білизні показала результати "жорсткого ЗОЖа": просто гармата Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська з гурту НеАнгели любить подражнити шанувальників пікантними знімками, тим більше співачка – володарка спокусливих форм. Нещодавно вона повернулася з відпустки на Мальдівах, де не змогла собі відмовити в гастрономічних задоволеннях, і відразу ж почала худнути. Артистка показала фото в білизні і зізналася, як скидає зайве.

На особистій сторінці в Instagram вона розмістила пікантний кадр, на якому постала в червоно-чорній білизні і халаті.

Слава зробила яскравий макіяж, підкресливши виразні очі. Співачка розташувалася в крісла і дивиться прямо в об'єктив фотографа.

Вона поділилася власною дієвої схемою схуднення, обов'язковим пунктом якої були заняття на біговій доріжці.

"Кава-брейки на Просекко вітаються. П.с. оскільки я вже другий тиждень на жорсткому ЗОЖі, за мене теж пригубіть, не соромтеся", - попросила зірка.

Слава з НеАнгелів в білизні показала результати &quot;жорсткого ЗОЖа&quot;: просто гармата

Слава спокусила формами у білизні (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зірки милувалися її спокусливим фото і не забували залишати компліменти, порівнявши Славу навіть з Памелою Андерсон.

  • Шикарна
  • Просто гармата
  • Шикарна фігура
  • Красуня
  • Спокусниця
  • Добре виглядаєте
  • Так це ж Памела Андерсон
  • Як завжди виглядаєш на всі 100
  • Красива

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів висловилася про обман і розчарування.

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