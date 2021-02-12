Слава з НеАнгелів в білизні показала результати "жорсткого ЗОЖа": просто гармата

Слава Камінська з гурту НеАнгели любить подражнити шанувальників пікантними знімками, тим більше співачка – володарка спокусливих форм. Нещодавно вона повернулася з відпустки на Мальдівах, де не змогла собі відмовити в гастрономічних задоволеннях , і відразу ж почала худнути. Артистка показала фото в білизні і зізналася, як скидає зайве.

На особистій сторінці в Instagram вона розмістила пікантний кадр, на якому постала в червоно-чорній білизні і халаті.

Слава зробила яскравий макіяж, підкресливши виразні очі. Співачка розташувалася в крісла і дивиться прямо в об'єктив фотографа.

Вона поділилася власною дієвої схемою схуднення, обов'язковим пунктом якої були заняття на біговій доріжці.

"Кава-брейки на Просекко вітаються. П.с. оскільки я вже другий тиждень на жорсткому ЗОЖі, за мене теж пригубіть, не соромтеся", - попросила зірка.

Слава спокусила формами у білизні (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зірки милувалися її спокусливим фото і не забували залишати компліменти, порівнявши Славу навіть з Памелою Андерсон.