Слава з НеАнгелів в прозорій спідниці зробила зізнання і розбурхала посланням: таємне стає явним

Слава Камінська нещодавно повернулася у Київ, після відпустки на Мальдівах з дітьми, нянею і друзями. Звичайно ж, співачка привезла з собою чимало яскравих і барвистих фото з райського місця і продовжує ділитися ними в соцмережі, а попутно інтригує шанувальники своїми міркуваннями і зізнаннями.

Наприклад, артистка розмістила відразу дві ефектні фотолистівки. На одній з них вона постала в рожевому купальнику та в прозорій мережевній білосніжній спідниці. Зірка позує на пляжі на фоні білосніжного піску, океану і бунгало.

"Коли мені сумно .... Я дивлюся наші старі мультики", - зробила раптове зізнання співачка.

Слава Камінська поділилася ефектними фото з Мальдів (фото: instagram.com/babaslavka)

Раніше ж вона поділилася ще одним ностальгічним мальдівським кадром. Слава відображена в строкатому легкому комбінезоні і капелюшку. Вона вирішила обійтися без макіяжу.

Слава заговорила про обман і ілюзіях (фото: instagram.com/babaslavka)

"Обманюючи інших, ми, в першу чергу, обманюємо самих себе. Люди придумують іншу реальність, намагаючись відтворити її в чужій голові, але спочатку ця «нова» картинка відкладається у свідомості творця. І ось ви брешете/прикрашаєте/ переписуєте подію, і вже самі забуваєте, як було насправді. Як підсумок, у два рази більше людей живуть у світі ілюзій, геть закинувши реальність. Але! Всі забувають про головне: все таємне рано чи пізно стає явним", - запевнила артистка.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська спантеличила мережу фото в прозорій білосніжній сукні зі шлейфом і натякнула на зміни в статусі. Артистку тут же кинулися вітати шанувальники. А вона продовжує тримати інтригу.