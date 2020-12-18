Слава з НеАнгелів здивувала правдою про колишнього чоловіка: він кардинально змінив професію

Слава Камінська з гурту НеАнгели приховує особисте життя і не має наміру більше робити його надбанням громадськості. Співачка два рази була заміжня. Про перший шлюб вона практично не згадує. Євген (так звали першого чоловіка зірки) був її другом і щиро любив співачку. Так, пара розписалася в 2012 році, а через рік їх союз розпався – співачка закохалася в іншого і зізналася чоловікові в цьому чесно. Тим не менш, Слава і Женя залишилися в добрих стосунках. Так, співачка вирішила розповісти про кардинальні зміни у життя колишнього чоловіка-бізнесмена. Виявилося, що той став священнослужителем.

Артистка опублікувала в Instagram фото з київського храму, на якому зображена на тлі іконостасу з колишнім чоловіком в ризі священика.

Перший чоловік Слави став православним священиком (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мій колишній чоловік Євген знайшов нову роль — став дуже корисною людиною в Храмі святої великомучениці Варвари. Чим я дуже пишаюся і вражена. Я вперше побувала на службі в цьому місці, ще й в такий особливий день. Атмосфера неймовірна, історія Варвари — не вкладається в голові. Почитайте, якщо не знали, вражає. Дякуємо за великодушний прийом. А отцю Георгію — за екскурс в історію. Чудовий день був", - підписала кадр вона.

Колишній чоловік співачки тепер священнослужитель в одному з київських храмів ( instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розбурхала мережу заявами про колишнього чоловіка Едгара Камінського і розповіла про їх нинішні стосунки, чим викликала суперечки і розбіжності серед підписників.

Також Слава з НеАнгелів висловилася про свої нинішні романтичні стосунки і почуття до нового обранця.