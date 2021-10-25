Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO

Шлюборозлучний процес мегапопулярного співака, детектива шоу "Маска" DZIDZIO і його колишньої дружини Славії триває. Зіркова пара ніяк не може розподілити спільне майно. Але все відбувається мирно.

Про це сама Ярослава Притула (справжнє ім'я Славії) розповіла журналістам каналу "Україна" на прем'єрі фільму Михайла Хоми "Де гроші".

Дівчина каже, що з Михайлом вони підтримують дружні стосунки. І офіційно вони ще досі не розлучені.

"Етап розлучення, розподіл майна триває. І в нас все відбувається мирно, по-дружньому і любя", - поділилася вона.

Екс-дружина DZIDZIO - Славія (фото: instagram.com/slavia_official)

Цікаво, що екс-чоловік особисто не запрошував її на прем’єру свого фільму.

"Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, в кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуднув, бігає тут", - сказала Ярослава.

Славія на прем'єрі фільму "Де гроші?" (Фото: instagram.com/slavia_official)