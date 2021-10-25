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Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO

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Понеділок 25 жовтня 2021 18:20
Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO DZIDZIO і його уже екс-дружина Славія (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Lite

Шлюборозлучний процес мегапопулярного співака, детектива шоу "Маска" DZIDZIO і його колишньої дружини Славії триває. Зіркова пара ніяк не може розподілити спільне майно. Але все відбувається мирно.

Про це сама Ярослава Притула (справжнє ім'я Славії) розповіла журналістам каналу "Україна" на прем'єрі фільму Михайла Хоми "Де гроші".

Дівчина каже, що з Михайлом вони підтримують дружні стосунки. І офіційно вони ще досі не розлучені.

"Етап розлучення, розподіл майна триває. І в нас все відбувається мирно, по-дружньому і любя", - поділилася вона.

Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIOСлавія розповіла правду про розлучення з DZIDZIOСлавія розповіла правду про розлучення з DZIDZIOСлавія розповіла правду про розлучення з DZIDZIOСлавія розповіла правду про розлучення з DZIDZIOСлавія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO

Екс-дружина DZIDZIO - Славія (фото: instagram.com/slavia_official)

Цікаво, що екс-чоловік особисто не запрошував її на прем’єру свого фільму.

"Михайло завжди дуже зайнятий. Тому я знаю, куди дзвонити, в кого питати. Своїх треба завжди підтримувати. Я хочу, щоб Михайло заробив гроші вже нарешті на цьому фільмі. Тому що дуже багато сил він вкладає у творчість. Він живе цим, не спить, не їсть, бідний схуднув, бігає тут", - сказала Ярослава.

Славія розповіла правду про розлучення з DZIDZIO

Славія на прем'єрі фільму "Де гроші?" (Фото: instagram.com/slavia_official)

Раніше ми писали, що DZIDZIO "відкупився" від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів.

Нагадаємо, днями ще один зірковий детектив "Маски" - Оля Полякова - розповіла про кризу у відносинах з чоловіком-бізнесменом.

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