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Зліпила з того, що було: Леся Нікітюк показала фоловерам улюбленого мецената

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 16:17
Зліпила з того, що було: Леся Нікітюк показала фоловерам улюбленого мецената Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася, що живе з меценатом. Леся розповіла, що її улюбленець отримав круту роботу - і має всі шанси стати справжньою зіркою.

Правда, незважаючи на це визнання, Лесю все одно закликають стати учасницею шоу "Холостячка".

Вся справа в тому, що ні для кого не секрет: меценатом виявився її пес Рафік. Саме з ним Леся влаштувала справжні зимові розваги: ведуча зліпила милого сніговика.

Зліпила з того, що було: Леся Нікітюк показала фоловерам улюбленого мецената

Фолловери оцінили жарт Нікітюк - і засипали її лайками та коментарями. Правда, вони дуже здивувалися, де Леся взагалі знайшла сніг для свого творіння. Але відповіддю цілком може стати підпис Никитюк до свого посту.

"Я тебе зліпила з того, що було", - написала ведуча.

Сніговик швидко почав танути, так як на вулиці, мабуть, плюсова погода, що помітно і з наряду ведучої: в халаті і з рушником на голові, тільки після душу, знаменитості явно не холодно на вулиці.

Зліпила з того, що було: Леся Нікітюк показала фоловерам улюбленого мецената

Білосніжний Рафік, який, як виявилося, скоро стане справжнім меценатом, теж вийшов розважитися зі своєю господинею. Тільки песик не ліпив сніговика, а витягнув собі ніс-морквину Лесиної "статуї".

Леся Нікітюк (фото, відео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, що модниця Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речаз: то шубки, то джинси, то сукні. Нещодавно вона продемонструвала одну з найбільш трендових частин гардеробу. Нагоді холодною зимою кожної українці!

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Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк ведущая
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