До сліз і розставання: дружина Павліка заговорила про ревнощі і скандали

Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з чоловіком

Віктор Павлік одружився в четвертий раз в кінці травня зі своїм концертним директором Катериною Репяховою. Пара планувала влаштувати влітку пишне весілля, але в їх плани втрутився каратин, торжество довелося скасувати. Крім того, з життя пішов син співака після тривалої боротьби зі смертельною хворобою. Все це внесло корективи в плани подружжя. Так, дружина артиста активно веде соцмережі і відповідає на питання цікавих шанувальників.

На сторінці в Instagram вона вирішила розкрити деталі особистого життя і розповісти подробиці початку роману з чоловіком.

Дівчина зізналася, що бурхливо сварилася зі співаком, і вони навіть розходилася з ним.

"До сліз, до розставання було. Але дуже давно – 2016/17 рік", - згадала Катерина.

фото: instagram.com/repyahovakate

Також вона розповіла, що артист ревнував її і навіть показала, до кого. "Було, але дуже давно. До цих двох красенів", - підписала інтригуюче фото Репяхова.

фото: instagram.com/repyahovakate

Також вона поділилася деталями початку бурхливого роману зі співаком. "Я пішла на концерт Мозгового 29 жовтня 2015. Побачила там Віктора Павліка. Через пару днів взяла квитки в Миколаїв. Просто знайшла найближчий концерт по країні. 4 листопада 2015 ми вже познайомилися. 6 листопада Віктор Павлік подзвонив і запросив мене на концерт KOZAK SYSTEM - вже в Києві. 7 взяв мене з собою на роботу – довго не думав", - розкрила хронологію свого роману з артистом Катерина.

фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова висловилася про свою зовнішність і важливість краси.