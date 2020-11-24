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До сліз: Юлія Саніна підірвала мережу новим чуттєвим відео

Новость на русском → Вівторок 24 листопада 2020 13:28
До сліз: Юлія Саніна підірвала мережу новим чуттєвим відео Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Ольга Турчанікова

Група представила новий кліп

Українська група The Hardkiss представила нове відео на пісню "Все було так". Знята в дусі популярної групи чуттєва історія вийшла, як завжди, яскравою і пристрасною. Головні ролі в ній виконали солістка Юлія Саніна і її чоловік, продюсер Валерій Бебко. У кадрі з'являється і їхній п'ятирічний син Даня, а також маса інших персонажів.

У кліпі Юлія, відома своєю любов'ю до стильних речей, показала два яскравих образа, продуманих до дрібниць. Перший склали чорна облягаюча спідниця, одягнута з прозорим боді і об'ємним піджаком. Другий - коротка сорочка і штани в спортивному стилі.

Починається чуттєве відео з чорно-білих кадрів, повних драматизму. Але пізніше картинка різко змінюється яскравими кольоровими вставками, глибокими і ефектними. Неймовірної краси природні явища, порив емоцій, загострення пристрастей і романтика повним ходом - творці відео явно вирішили зіграти на контрасті. І перемогла, звичайно, любов. Ролик вийшов життєстверджуючим і позитивними. І вже зібрав масу відгуків від фанатів гурту.

Нова відеоробота підірвала мережу (відео: YouTube The HARDKISS)

За кілька годин відео набрало близько 50000 переглядів і масу позначок "подобається" на YouTube-каналі The Hardkiss. "В кінці - до сліз. Даня дуже харизматичний", "Таке враження що цю пісню 9 років тому написали дуже сильно", "Ваше найкраще відео", "Голос тремтить і тіло в мурашках. Нова улюблена пісня, яка надихає. Спасибі вам", "Красивий кліп і фантастична пісня! Спасибі, що ніколи не підводьте наших очікувань з прем'єрами! Любимо вас!", - пишуть фанати.

Раніше ми писали про головні способи, які помогаюи Юлії побороти осінню хандру.

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