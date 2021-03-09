Занадто гарна: Барбара Палвін зачарувала мережу натуральною красою
Барбара Палвін заворожила фанатів новим фото практично без макіяжу. Вона зробила пост про важливість питної води та ініціативи Джорджіо Армані Acqua For Life.
Та краса Барбари, зрозуміло, також не могла залишитися без уваги.
Барбара Палвін позує в білій футболці з написом Acqua For Life, синій колір якої чудово поєднується з блакитними очима моделі. Макіяж їй зробили легкий і ненав'язливий, натуральні тони покликані були тільки посилити природну привабливість дівчини.
Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"ACQUA EMPOWERS WOMEN. Вода і жінки пов'язані нерозривним зв'язком, оскільки жінки часто несуть основну відповідальність за збір води. Кожен день жінки по всьому світу витрачають в цілому 200 мільйонів годин на збір води. Оскільки сьогодні Міжнародний жіночий день, ми святкуємо розширення прав і можливостей жінок та досягнення жінками незалежності завдяки наявності чистої води. За останні 11 років ініціатива Джорджіо Армані Acqua For Life зосередилася на забезпеченні загального доступу до питної води в маловодних регіонах. Ми розуміємо, що коли будинки забезпечені водою, жінки можуть підтримувати міцне здоров'я, здобувати освіту і робити малий бізнес... Це допомагає їм повністю розкрити свій потенціал", - написала Палвін.
"Ти неймовірна", "Дуже красива", "Як можна бути такою ідеальною", "Занадто гарна", - тут же вибухнула мережа у відповідь.
Також ми писали про новий знімок зі своїм бойфрендом, яким поділилася Барбара Палвін.