Занадто гарна: Барбара Палвін зачарувала мережу натуральною красою

Барбара Палвін позує в білій футболці з написом Acqua For Life, синій колір якої чудово поєднується з блакитними очима моделі. Макіяж їй зробили легкий і ненав'язливий, натуральні тони покликані були тільки посилити природну привабливість дівчини.

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"ACQUA EMPOWERS WOMEN. Вода і жінки пов'язані нерозривним зв'язком, оскільки жінки часто несуть основну відповідальність за збір води. Кожен день жінки по всьому світу витрачають в цілому 200 мільйонів годин на збір води. Оскільки сьогодні Міжнародний жіночий день, ми святкуємо розширення прав і можливостей жінок та досягнення жінками незалежності завдяки наявності чистої води. За останні 11 років ініціатива Джорджіо Армані Acqua For Life зосередилася на забезпеченні загального доступу до питної води в маловодних регіонах. Ми розуміємо, що коли будинки забезпечені водою, жінки можуть підтримувати міцне здоров'я, здобувати освіту і робити малий бізнес... Це допомагає їм повністю розкрити свій потенціал", - написала Палвін.

"Ти неймовірна", "Дуже красива", "Як можна бути такою ідеальною", "Занадто гарна", - тут же вибухнула мережа у відповідь.