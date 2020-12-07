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Занадто гарна: напівгола Барбара Палвін підкорила розкішною фігурою

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 22:24
Занадто гарна: напівгола Барбара Палвін підкорила розкішною фігурою Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін приміряла новий комплект нижньої білизни від відомої марки Victoria's Secret, обличчям якої є. Бежевого відтінку, з чорним візерунком, він створив ефект оголеного тіла, підкресливши кращі сторони фігури знаменитості: розкішні стегна, тонку талію, пишні груди... Зверху вона накинула червоний шовковий халат, зробивши образ ще більш "гарячим".

Занадто гарна: напівгола Барбара Палвін підкорила розкішною фігуроюЗанадто гарна: напівгола Барбара Палвін підкорила розкішною фігурою
Барбара в новому комплекті білизни (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нестандартне для модельного світу тіло 27-річної угорської красуні знову збурило мережу. "Вау", "Ох, Барбара, Барбара", "Ти така красива", "Як можна бути такою розкішною", "Прекрасна", "Барбара, завдяки тобі я відчуваю себе впевнено у своєму тілі", "Така гарна", - пишуть фанати "ангела".

Нагадаємо, Барбара удостоїлася честі стати "ангелом" Victoria's Secret в 2019-му році, до цього не раз стаючи учасницею грандіозного дійства. Крім цього бренду, вона співпрацює з багатьма іншими, серед яких Armani і Nina Ricci.

Останнім часом Барбара, крім модельної кар'єри, захопилася записом власного серіалу, який викладає в мережі Instagram. Його тема - купівля землі та будівництво будинку спільно зі своїм хлопцем, Діланом Спроусом.

Раніше ми писали, що Барбара показала вишуканий вечірній макіяж, який подойдт для свят.

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