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Аж занадто красива: Юлія Саніна захопила мережу стильним каре

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 18:01
Аж занадто красива: Юлія Саніна захопила мережу стильним каре Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Співачка поділилася зворушливими моментами на фото

Юлія Саніна, одна з головних зірок проекту "Танці з зірками 2020", не забуває про свою Insta-армії шанувальників, співачка частенько радує їх новими постами душевними.

А ще Саніна не раз зізнавалася, що просто обожнює змінювати образи, нова зачіска, макіяж і вбрання миттєво перетворюють зірку у когось нового! За це, за словами Юлії, вона просто обожнює свою професію і рада тому, що бере участь в головному танцювальному проекті країни.

Підтвердження тому - новий пост Саніної в мікроблозі: Юлія знову блондинка, коротке каре, яскравий макіяж і незабутні номери! Співачка поділилася фото, які залишилися з участі в проекті, запропонувавши під ними ставити їй питання.

Аж занадто красива: Юлія Саніна захопила мережу стильним кареАж занадто красива: Юлія Саніна захопила мережу стильним каре

Юлія Саніна: хороша в будь-якому образі (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанати Юлії ледь стрималися від тої краси, написавши, що Саніни "ну аж надто вже красива!".

Нагадаємо, що нещодавно Юлія в своєму Instagram показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і підрослим сином. На чорно-білому знімку вся родина дивиться в кадр, чоловік Саніної, продюсер The Hardkiss Валерій Бебко, посміхається, а от синочка Данини серйозне обличчя.

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