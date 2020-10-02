Занадто мило: Кайлі Дженнер зворушила мережу до сліз турботою про неї 2-річної доньки
Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Дівчинка зворушила мережу
Кайлі Дженнер стала мамою 2 роки тому, і весь цей час дівчина не перестає захоплюватися, як змінилося її життя. Стормі зробила 23-річну мільярдерку, яка не може жити без світського життя і бізнес-досягнень, більш спокійною, врівноваженою і щасливою. Що зовсім не дивно після короткого ролика, який Кайлі показала у своєму блозі кілька годин тому.