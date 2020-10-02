ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Занадто мило: Кайлі Дженнер зворушила мережу до сліз турботою про неї 2-річної доньки

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 20:28
Занадто мило: Кайлі Дженнер зворушила мережу до сліз турботою про неї 2-річної доньки Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчанікова

Дівчинка зворушила мережу

Кайлі Дженнер стала мамою 2 роки тому, і весь цей час дівчина не перестає захоплюватися, як змінилося її життя. Стормі зробила 23-річну мільярдерку, яка не може жити без світського життя і бізнес-досягнень, більш спокійною, врівноваженою і щасливою. Що зовсім не дивно після короткого ролика, який Кайлі показала у своєму блозі кілька годин тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Кайли Дженнер мама
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років
РБК-Українаінформаційне агентство Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років