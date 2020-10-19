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Занадто мило! Мати Джіджі Хадід виклала в мережу нове фото внучки

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 20:32
Занадто мило! Мати Джіджі Хадід виклала в мережу нове фото внучки Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Новонароджена дівчинка просто підкорила мережу

Джіджі Хадід належить до того типу знаменитостей, які воліють приховувати особисте життя від сторонніх. Про те, що вона готується стати мамою, фанати дізналися від інсайдерів. Весь період вагітності популярна модель показувала у своєму блозі тільки фото природи. А щоб оповістити шанувальників про народження дочки, вона запостила пару фото з малятком, де дитину майже не видно. Але мама моделі, схоже, не така прихована.

Занадто мило! Мати Джіджі Хадід виклала в мережу нове фото внучки

Дівчинка підкорює мережу (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Поки Джіджі і її коханий Зейн Малік радіють першим тижням свого батьківства, зникнувши з соцмереж, Іоланда Хадід вирішила показати світу онуку. Мати знаменитої моделі запостила фото, на якому тримає крихітну ручку дівчинки. "Моє серце стає все більше і більше від такої любові і радості. Ця маленька дівчинка – ангел, посланий нам згори. Спасибі мамі і татові за те, що зробили мене бабусею. Я ціную кожну хвилину", – написала вона під фото.

Занадто мило! Мати Джіджі Хадід виклала в мережу нове фото внучкиДжіджі Хадід (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Фолловери почали хвалити дитину і вітати бабусю з новим періодом її життя. Також багато хто висловив надію, що незабаром сама молода мама покаже личко дочки. Втім, не виключено, що це швидше зробить Іоланда.

Нагадаємо, молодша сестра моделі – Белла Хадід – останнім часом просто засипала мережу відвертими фото.

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