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Занадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми "вагітними" фото

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 11:45
Занадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми "вагітними" фото Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Світлана Тарабарова у вересні вдруге стала мамою – на світ з'явилася її донечка. Співачка зізналася, що ім'я, яке отримала дівчинка, Марія, прийшов до подружжя під час подорожі по Іспанії. У Барселоні Тарабарова з чоловіком відвідали знаменитий собор Sagrada Família. Саме там, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

І хоч дитина вже з'явилася на світ, співачка вирішила ще раз порадувати у своєму мікроблозі шанувальників зворушливими знімками у "вагітних" аутфітах. Світлана запропонувала фоловерам вибрати, який з нарядів краще: чорне плаття, лляний комфортний комбінезон, трендовий білий костюм або бежева сукня з гірчичним піджаком.

Занадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми &quot;вагітними&quot; фотоЗанадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми &quot;вагітними&quot; фото

Занадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми &quot;вагітними&quot; фото

Занадто мило: Світлана Тарабарова зворушила фанатів своїми &quot;вагітними&quot; фото

Світлана Тарабарова - вагітність прикрашає (фото: instagram.com/tarabarova/)

Шанувальники вибрали свій варіант і вкотре захопилися тим, яка струнка Тарабарова навіть під час вагітності.

Нагадаємо, що нещодавно Світлана захопила мережу зворушливими знімками своєї сім'ї. На фото тато і мама, співачка і чоловік, по черзі годують з ложечки свого синочка. І Світлана, і Олексій, і малюк виглядають щасливими - і радісно усміхаються.

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