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Занадто багато ротової міміки: Кухар посварила Мейхер на "Танцях з зірками"

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 08:25
Занадто багато ротової міміки: Кухар посварила Мейхер на "Танцях з зірками" Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" знову відзначилися критикою суддів

"Танці з зірками" в дев'ятому ефірі 25 жовтня вразили глядачів неймовірними тріо. Адже до семи пар приєдналися випускники попередніх сезонів. Одна з фавориток танцювального шоу Надія Мейхер вийшла на паркет з двома чоловіками - своїм партнером Кирилом Васюком і Даніелем Салемом. Вони виконали вогненний пасадобль під "O Fortuna" Carmina Burana.

Не обійшлося і без помилок: зокрема Кирило заплутався в сукні Надії, чоловікам з третьої спроби вдалося завершити номер - поставити Мейхер на місток в повітрі.

Судді хвалили і одночасно сварили танцівників за виступ. А ось Кухар відзначилася колкістю, покритикувавши Надію за зайве блазнювання.

"І, попри те, що сьогодні ротової міміки мені знову було занадто багато, ваш танець був настільки насичений яскравою палітрою технічно-акробатичних рухів..." - зазначила Кухар.

Надія Мейхер, Кирило Васюк і Даніель Салем (відео: YouTube/Танці з зірками)

У наступному ефірі в проекті будуть брати участь такі пари:

  • Санта Дімопулос і Макс Леонов
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі
  • Юлія Саніна і Діма Жук
  • Надія Мейхер і Кирило Васюк
  • Ольга Фреймут та Ілля Падзина
  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Занадто багато ротової міміки: Кухар посварила Мейхер на &quot;Танцях з зірками&quot;

Турнірна таблиця "Танців з зірками" після дев'ятого ефіру (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шоу після дев'ятого ефіру покинули Дар'я Петрожицька з партнером Сергієм Гелуненком. Причому зробила вона це зі своєї ініціативи. Втім, судді були не проти.

А ось замість Діми Жука, який захворів на коронавірус, партнером Юлії Саніної в цей раз став Дмитро Дікусар. Третім до них приєднався переможець минулого сезону Женя Кот.

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