ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Я була зломлена: Анджеліна Джолі розповіла про кризу після розлучення з Бредом Піттом

Новость на русском → США, Середа 05 травня 2021 18:32
Я була зломлена: Анджеліна Джолі розповіла про кризу після розлучення з Бредом Піттом Анджеліна Джолі (фото: elle.com)
Автор: Lite

Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучилися вже багато років тому, але відгомони нелегкого розставання все ще звучать у їх вчинках і промовах. В одному з останніх інтерв'ю актриса зізналася, що вона відчувала себе зломленою. І хоча вона не сказала, чому і коли, все стало ясно з контексту.

Джолі дала коментар з приводу своєї нової ролі у фільмі "Ті, хто бажає мені смерті", зізнавшись, що вона стала для неї цілющою.

45-річна Анджеліна Джолі грає парашутистку Ханну, яка перебуває у важкому психічному стані після трагедії на роботі. Жінка мучиться почуттям провини, але поступово знаходить сили і стає на ноги. Ця історія близька самій Анджеліні, яка переживала щось подібне не раз у своєму житті.

"У всіх нас бувають періоди в житті, коли ми відчуваємо себе розбитими, і у мене так було. Були моменти, які змусили мене відчути себе... Ви знаєте, важко говорити про це занадто докладно, але просто пригніченою або зломленою", - сказала Джолі.

Я була зломлена: Анджеліна Джолі розповіла про кризу після розлучення з Бредом ПіттомРозлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта було нелегким (фото: Getty Images)

За словами Джолі, вона буквально відновилася разом зі своєю героїнею: "Мене приваблюють люди, які пережили щось важке, що зломило їх, але потім вони знаходять свій шлях вперед і долають це. Як актрисі, мені дуже подобається грати таких людей. Моя героїня мене зцілювала, тому що ти просто розбиваєшся вщент, а потім знову встаєш", - підсумувала Анджеліна.

Також актриса додала кілька підбадьорливих слів для всіх, хто відчуває щось подібне: "Але у вас є можливість впоратися, і я закликаю будь-кого зробити це. Ви не кіноактор, але неважливо. Підіть куди-небудь, загляньте в себе. Спробуйте щось, чого ви ніколи не робили, і спробуйте заново відкрити цю силу всередині себе", - говорить Анджеліна.

Також ми писали, що Джолі вирушила з дітьми на шопінг.

А раніше звинуватила екс-чоловіка у домашньому насильстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Анджеліна Джолі Брэд Питт развод
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні влітку різко подорожчають продукти: що найбільше злетить у ціні
В Україні влітку різко подорожчають продукти: що найбільше злетить у ціні