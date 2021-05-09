Підпустила близько: Джессіка з "Холостяка 11" зробила заяву після вильоту з проекту

У шоу " олостяк 11" після десятого випуску і знайомства з батьками чергові втрати - Михайло Заливако відправив додому Джесіку Чег і, що стало несподіванкою не тільки для дівчини, але і для її конкуренток. Холостяк порахував, що минуле учасниці тягнеться тяжким шлейфом в її сьогодення і заважає побудувати довірчі відносини. Дівчина не змогла стримати сліз після прощання з Михайлом.

Відразу після виходу серії на екрани, Джессіка не змогла прокоментувати розставання з Михайлом і лише після того, як емоції вляглися, висловилася на сторінці в Instagram .

Джессіка зазначила, що кожна казка має кінець, і не завжди він щасливий

"Все було настільки прекрасно і романтично, що навіть не могла уявити, як наша історія може так несподівано обірватися. І я знову обпеклася, так близько підпустила Мішу до свого серця, що змусила себе знову повірити в почуття. Але це його рішення і я його поважаю. Щиро бажаю Міші щастя, я йду далі з піднятою головою. І точно знаю, що його слова - правдиві: я буду щасливою, але не з ним", - заявила дівчина.

Джессіка важко переживала відхід з проекту після рішення Михайла (фото: instagram.com/antoniajessica)

Також вона записала коротке відеозвернення до шанувальників і подякувала їм за щиру підтримку і співпереживання.

Джессіка подякувала шанувальникам за підтримку (instagram.com/antoniajessica)

"Це було рішення Міші. Складно його приймати, тому що я його не очікувала", – коротко прокоментувала вона свій відхід з проекту.