Підпустила близько: Джессіка з "Холостяка 11" зробила заяву після вильоту з проекту
У шоу " олостяк 11" після десятого випуску і знайомства з батьками чергові втрати - Михайло Заливако відправив додому Джесіку Чегі, що стало несподіванкою не тільки для дівчини, але і для її конкуренток. Холостяк порахував, що минуле учасниці тягнеться тяжким шлейфом в її сьогодення і заважає побудувати довірчі відносини. Дівчина не змогла стримати сліз після прощання з Михайлом.
Відразу після виходу серії на екрани, Джессіка не змогла прокоментувати розставання з Михайлом і лише після того, як емоції вляглися, висловилася на сторінці в Instagram.
Джессіка зазначила, що кожна казка має кінець, і не завжди він щасливий
"Все було настільки прекрасно і романтично, що навіть не могла уявити, як наша історія може так несподівано обірватися. І я знову обпеклася, так близько підпустила Мішу до свого серця, що змусила себе знову повірити в почуття. Але це його рішення і я його поважаю. Щиро бажаю Міші щастя, я йду далі з піднятою головою. І точно знаю, що його слова - правдиві: я буду щасливою, але не з ним", - заявила дівчина.
Джессіка важко переживала відхід з проекту після рішення Михайла (фото: instagram.com/antoniajessica)
Також вона записала коротке відеозвернення до шанувальників і подякувала їм за щиру підтримку і співпереживання.
Джессіка подякувала шанувальникам за підтримку (instagram.com/antoniajessica)
"Це було рішення Міші. Складно його приймати, тому що я його не очікувала", – коротко прокоментувала вона свій відхід з проекту.
Нагадаємо, що раніше Михайло Заливако проговорився, що йому вдалося зустріти своє кохання.