Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж
Ведуча постала перед шанувальниками в новому образі
Леся Нікітюк не часто вирішується на експерименти із зовнішністю, але будь-які зміни вітаються її шанувальниками і знаходять у них моментальний відгук. Якось ведуча пофарбувала волосся в рожевий колір і якийсь час ходила у такому іміджі. Зараз зміни також торкнулися зачіски теледіви, а саме – довжини волосся. Так, вона скористалася послугами перукаря-стиліста і наростила локони, і тепер вони досягають талії. Фото в новому іміджі Леді Ле поділилася на сторінці в Instagram.
Ведуча позує в ніжно рожевій укороченій кофтині з довгим рукавом і доповнила образ світло-блакитними джинсами високої посадки.
"Я зробила ребрендинг. Але хочу сказати, що новорічна ніч в Україні буде і ми її знімаємо", – поділилася Леді Ле. "Добре з довгими?" - поцікавилася вона.
Леся Нікітюк нарастила волосся (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Я спочатку подумала, що це якась дівчина віку 17 років. Не більше", - зізналася одна з прихильниць ведучої.
Леся Нікітюк похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Красуня в будь-якому образі", - залишила комплімент для Лесі фітнес-тренер і ведуча Марина Узєлкова. "Ох і ах", – захопився популярний співак Артем Пивоварів. І його думка розділила інтернет-громадськість.
- Рапунцель розпустила волосся
- Дуже йде
- Вау! Як красиво
- Як Барбі. Дуже красиво
- Дуже красиво і дуже жіночно
- Чудово! Вам дуже йде, Леся
- Красуня! Дуже круто
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала, як носити яскравий трендовий верхній одяг.