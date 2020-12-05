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Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж

Новость на русском → Субота 05 грудня 2020 11:02
Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча постала перед шанувальниками в новому образі

Леся Нікітюк не часто вирішується на експерименти із зовнішністю, але будь-які зміни вітаються її шанувальниками і знаходять у них моментальний відгук. Якось ведуча пофарбувала волосся в рожевий колір і якийсь час ходила у такому іміджі. Зараз зміни також торкнулися зачіски теледіви, а саме – довжини волосся. Так, вона скористалася послугами перукаря-стиліста і наростила локони, і тепер вони досягають талії. Фото в новому іміджі Леді Ле поділилася на сторінці в Instagram.

Ведуча позує в ніжно рожевій укороченій кофтині з довгим рукавом і доповнила образ світло-блакитними джинсами високої посадки.

"Я зробила ребрендинг. Але хочу сказати, що новорічна ніч в Україні буде і ми її знімаємо", – поділилася Леді Ле. "Добре з довгими?" - поцікавилася вона.

Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж

Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж

Леся Нікітюк нарастила волосся (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я спочатку подумала, що це якась дівчина віку 17 років. Не більше", - зізналася одна з прихильниць ведучої.

Немов 17-річне дівчисько! Смілива Леся Нікітюк кардинально змінили імідж

Леся Нікітюк похвалилася новою зачіскою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красуня в будь-якому образі", - залишила комплімент для Лесі фітнес-тренер і ведуча Марина Узєлкова. "Ох і ах", – захопився популярний співак Артем Пивоварів. І його думка розділила інтернет-громадськість.

  • Рапунцель розпустила волосся
  • Дуже йде
  • Вау! Як красиво
  • Як Барбі. Дуже красиво
  • Дуже красиво і дуже жіночно
  • Чудово! Вам дуже йде, Леся
  • Красуня! Дуже круто

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала, як носити яскравий трендовий верхній одяг.

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