"Немов 18-річна": Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм
Настя Каменських радує шанувальників цікавим і гарячим контентом в соцмережах. Співачка є ще й популярним блогером, а також впевнено підкорює TikTok. До слова, її чоловік Потап якось навіть жартома поскаржився на життя із завзятою тіктокершою, яка постійно знімає себе, куди б вони не пішли. А ще артистка обожнює формат "воркейшн", коли можна легко поєднувати роботу і відпочинок.
Так, Настя вилетіла в Шарм-ель-Шейх, про що тут же повідомила шанувальникам, показавши перші ефектні фото з Єгипту в Instagram.
Настя позує на тлі колон і пальм в чорних коротких рваних джинсових шортах з високою посадкою – талію вона підкреслила широким поясом. Дівчина вибрала чорну футболку з великим принтом і білі стильні високі кросовки. Розслаблений повсякденний образ зірки довершила її улюблена невелика сумока-круасан від PRADA. Вона обрала легкий макіяж і укладку з ефектом вологого волосся.
Настя Каменських показала розслаблений ефектний образ (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя показала відтінки свого настрою на парочці ефектних емоційних знімків і зірвала овації шанувальників. Багато з них відзначили, то на фото Настя виглядає немов 18-річна дівчина.
- Промениста
- Така милаха, дівчина 18 років
- Помолодшала
- Чарівна красуня
- Це не ніжки, це диво!
- Ти супер
- А тут Настя худенька
- Шикарна Настя
- Неперевершена
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розбурхала мережу фотосесією у червоному мікробікіні і викликала бурхливі обговорення відвертого образу.