"Немов 18-річна": Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

Настя Каменських радує шанувальників цікавим і гарячим контентом в соцмережах. Співачка є ще й популярним блогером, а також впевнено підкорює TikTok. До слова, її чоловік Потап якось навіть жартома поскаржився на життя із завзятою тіктокершою, яка постійно знімає себе, куди б вони не пішли. А ще артистка обожнює формат "воркейшн", коли можна легко поєднувати роботу і відпочинок.

Так, Настя вилетіла в Шарм-ель-Шейх, про що тут же повідомила шанувальникам, показавши перші ефектні фото з Єгипту в Instagram.

Настя позує на тлі колон і пальм в чорних коротких рваних джинсових шортах з високою посадкою – талію вона підкреслила широким поясом. Дівчина вибрала чорну футболку з великим принтом і білі стильні високі кросовки. Розслаблений повсякденний образ зірки довершила її улюблена невелика сумока-круасан від PRADA. Вона обрала легкий макіяж і укладку з ефектом вологого волосся. Настя Каменських показала розслаблений ефектний образ (фото: instagram.com/kamenskux) Настя показала відтінки свого настрою на парочці ефектних емоційних знімків і зірвала овації шанувальників. Багато з них відзначили, то на фото Настя виглядає немов 18-річна дівчина. Промениста

Така милаха, дівчина 18 років

Помолодшала

Чарівна красуня

Це не ніжки, це диво!

Ти супер

А тут Настя худенька

Шикарна Настя

Неперевершена