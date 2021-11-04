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"Немов 18-річна": Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

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Шарм-ель-Шейх, Четвер 04 листопада 2021 15:38
"Немов 18-річна": Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських радує шанувальників цікавим і гарячим контентом в соцмережах. Співачка є ще й популярним блогером, а також впевнено підкорює TikTok. До слова, її чоловік Потап якось навіть жартома поскаржився на життя із завзятою тіктокершою, яка постійно знімає себе, куди б вони не пішли. А ще артистка обожнює формат "воркейшн", коли можна легко поєднувати роботу і відпочинок.

Так, Настя вилетіла в Шарм-ель-Шейх, про що тут же повідомила шанувальникам, показавши перші ефектні фото з Єгипту в Instagram.

Настя позує на тлі колон і пальм в чорних коротких рваних джинсових шортах з високою посадкою – талію вона підкреслила широким поясом. Дівчина вибрала чорну футболку з великим принтом і білі стильні високі кросовки. Розслаблений повсякденний образ зірки довершила її улюблена невелика сумока-круасан від PRADA. Вона обрала легкий макіяж і укладку з ефектом вологого волосся.

&quot;Немов 18-річна&quot;: Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

&quot;Немов 18-річна&quot;: Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

&quot;Немов 18-річна&quot;: Каменських у крихітних шортиках підкорила зовнішнім виглядом серед пальм

Настя Каменських показала розслаблений ефектний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя показала відтінки свого настрою на парочці ефектних емоційних знімків і зірвала овації шанувальників. Багато з них відзначили, то на фото Настя виглядає немов 18-річна дівчина.

  • Промениста
  • Така милаха, дівчина 18 років
  • Помолодшала
  • Чарівна красуня
  • Це не ніжки, це диво!
  • Ти супер
  • А тут Настя худенька
  • Шикарна Настя
  • Неперевершена

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розбурхала мережу фотосесією у червоному мікробікіні і викликала бурхливі обговорення відвертого образу.

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Настя Каменських
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