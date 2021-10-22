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Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Новость на русском →
ОАЕ, П'ятниця 22 жовтня 2021 14:35
Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Потап та Настя Каменських люблять подорожувати. Днями вони полетіли в спекотні ОАЕ, де насолоджуються прогулянками по Дубаї, Абу-Дабі і регулярно радують шанувальників свіжими фото і відеозвітами з Еміратів.

Настя в компанії чоловіка відвідала одну з головних визначних пам'яток в Абу-Дабі - мечеть шейха Зайда і поділилася чарівними фото в Instagram.

Так, співачка позує на тлі білосніжних стін і куполів найбільшої мечеті в ОАЕ в закритому вбранні ніжного персково-рожевого відтінку і з покритою головою. Потап же схожий на справжнього шейха (саме так дружина і охрестила його в сторіс): на ньому – довга біла сукня канура і хустка-арафатка на голові.

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Настя Каменських підкорила образом східної красуні (фото: instagram.com/kamenskux)

Під своїми атмосферними фото в променях сонця біля мечеті Настя вказала автора знімків і назвала Потапа своїм найкращим фотографом.

"Мечеть шейха Зайда - місце, в якому оживає казка про тисячу і одну ніч. Кожною клітинкою відчуваю величність і силу цього дивно красивого місця", - поділилася враженнями від відвідування знакового місця співачка.

"Обожнюю подорожувати з тобою", - звернулася вона до коханого чоловіка, а він відповів їй смайлами-сердечками.

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Немов Алладін і Жасмин: Каменських в несподіваному вбранні показала східну казку з Потапом

Потап і Настя Каменських відвідали найбільшу мечеть а ОАЕ (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в повний захват від східного образу Насті і виявили її схожість з головною героїнею бразильського серіалу «Клон» Жаді у виконанні актриси Джованни Антонеллі. Вони захопилися спільним фото співачки з чоловіком і закидали пару комліментами.

  • Які ви красиві
  • Ви як Аладдін і Жасмин
  • Східна красуня
  • Красива пара
  • Ідеальна пара
  • Настя, дуже личить Вам східне вбрання
  • Ви так виглядаєте гармонійно, дуже красива пара
  • Красиве місце. Красива жінка. Гарний одяг
  • Дуже красиве фото. Ніякі оголені частини тіла не відволікають від обличчя, від очей. Починаю розуміти вбрання мусульманських жінок

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла про свого нового фаворита і зізналася, де найкращий шопінг.

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Потап Настя Каменських
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