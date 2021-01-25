Немов дівчисько: 51-річна Дженніфер Лопес в молодіжному образі підкорила мережу красою

Дженніфер Лопес знову підкорила своїх фанатів своєї нев'янучою молодістю. Співачка, якій у минулому році виповнилося 51, виглядає просто приголомшливо: молода сяюча шкіра, струнка фігура... Здається, вона все та ж дівчина, що і 20 років тому. Саме це помітила й сама зірка, запостивши нові фото.

"Розмірковуючи про те, що сьогодні #JLo20thAnniversary, я просто хотіла подякувати вам всім за те, що ви були зі мною, любили мене і підтримували мене у всіх злетах і падіннях. Велике спасибі за всю любов за останні 20 років!! Я так вас люблю!!", - написала артистка.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На знімках вона зображена у молодіжному відвертому стилі: білі джинси, що оголили пружний животик, а також коротка футболка з принтом, яку Джей Ло кокетливо стягує на талії. Не обійшовся її лук без великого годинника, сережок-кілець, а також об'ємної укладки: співачка зібрала волосся у високий хвіст на маківці, а решту трохи підкрутила об'ємними пасмами. Останній крок - макіяж з сяючими губами і чітко підведеними очима. Дженніфер весело сміється, стоячи на тлі океану. Виглядає знаменитість неймовірно привабливою та молодою.

"Це неймовірне натхнення", "Я так тебе люблю", "Королева", "Справжня ікона!", "Милашка", "Ти просто, як дівчинка", "Лялечка", "Завжди молода!", "20 років минуло, але ти все така ж дівчина", - щиро захоплюються фолловери Лопес під її постами.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер справила фурор своїм образом для інавгурації президента США.