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Немов дівчисько: 53-річна Ніколь Кідман захопила молодим зовнішнім виглядом

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США, Понеділок 24 травня 2021 22:21
Немов дівчисько: 53-річна Ніколь Кідман захопила молодим зовнішнім виглядом Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Ніколь Кідман - одна з найпопулярніших у світі голлівудських актрис - захопила новим розкішним образом. Він зробив її милою і зворушливою, "зкинувши" їй візуально пару десятків років. Молодий зовнішній вигляд зірки підкорив фанатів.

Знімок актриси з'явився в її блозі мережі Instagram.

Ніколь Кідман позує в крихітній міні-сукні з мереживними оборками на грудях і пишною спідницею. Доповнили лук фіолетові босоножкі на шпильках. Повітряний легкий аутфіт зробив струнку фігуру 53-річної актриси просто досконалою: тонкі руки, осина талія і точені ноги... Здається, Ніколь не тільки не змінюється з роками, а навіть стає ще більш красивою. Свою роль зіграли також свіжі фарби в макіяжі і бездоганна укладка.

"Лавандові вібрації", - написала голлівудська красуня під фото. А шанувальники не пошкодували компліментів у відповідь. "Яка ж ти гарненька", "Лавандовий - точно твій колір", "Любов", "Чудова", "Прекрасна", "Ніколь, твої лавандові вібрації такі ж красиві, як і ти", "Ти прекрасна", "Ікона", "Дивовижна", - не можуть зупинитися фанати.

Немов дівчисько: 53-річна Ніколь Кідман захопила молодим зовнішнім виглядомНіколь Кідман в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Раніше Ніколь похвалилася стрункою фігурою у відертому топі.

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