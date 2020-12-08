Немов двійнята: 44-річна Різ Уізерспун і її 21-річна донька вразили мережу схожістю

Різ Уізерспун надала фанатам новий доказ, що вона практично не змінюється з роками. А тому її 21-річна донька, яка неймовірно схожа на маму, виглядає, наче її сестра-близнючка. На життєрадісному фото вони приміряли однакові светри зі святковим принтом. Різ - червоний, а Ава - рожевий. Як актриса, так і її дочка зробили яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а своє золотаве волосся вільно розпустили по плечах. Обидві вони тримають в руках чашки зі сніжинками і виглядають неймовірно мило.

Різ Уізерспун з 21-річною донькою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"ОК. Це правда, що мені довелося благати її одягти відповідний святковий светр... Але хіба це не МИЛО?", - написала Різ під фото. У відповідь як мама, так і її юна дочка, звичайно ж, отримали масу компліментів за свою красу і дивовижну схожість: "Близнята", "Неймовірні!", "Дочки-матері", "Я не можу! Коли вона встигла вирости?", "Це любов", "Ви виглядаєте, як двійнята", "Так мило!", "Я пам'ятаю цю гарнюню, коли їй було 8", "Дуже мило", "Неймовірно, ви, немов сестри, чиста любов"...

Нагадаємо, раніше Різ Уізерспун запостила фото з молодості, на якому виглядає чарівно. Але практично так само, як зараз.