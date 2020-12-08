ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Немов двійнята: 44-річна Різ Уізерспун і її 21-річна донька вразили мережу схожістю

Новость на русском → США, Вівторок 08 грудня 2020 21:25
Немов двійнята: 44-річна Різ Уізерспун і її 21-річна донька вразили мережу схожістю Різ Уізерспун з донькою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Різ Уізерспун надала фанатам новий доказ, що вона практично не змінюється з роками. А тому її 21-річна донька, яка неймовірно схожа на маму, виглядає, наче її сестра-близнючка. На життєрадісному фото вони приміряли однакові светри зі святковим принтом. Різ - червоний, а Ава - рожевий. Як актриса, так і її дочка зробили яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а своє золотаве волосся вільно розпустили по плечах. Обидві вони тримають в руках чашки зі сніжинками і виглядають неймовірно мило.

Немов двійнята: 44-річна Різ Уізерспун і її 21-річна донька вразили мережу схожістюРіз Уізерспун з 21-річною донькою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"ОК. Це правда, що мені довелося благати її одягти відповідний святковий светр... Але хіба це не МИЛО?", - написала Різ під фото. У відповідь як мама, так і її юна дочка, звичайно ж, отримали масу компліментів за свою красу і дивовижну схожість: "Близнята", "Неймовірні!", "Дочки-матері", "Я не можу! Коли вона встигла вирости?", "Це любов", "Ви виглядаєте, як двійнята", "Так мило!", "Я пам'ятаю цю гарнюню, коли їй було 8", "Дуже мило", "Неймовірно, ви, немов сестри, чиста любов"...

Нагадаємо, раніше Різ Уізерспун запостила фото з молодості, на якому виглядає чарівно. Але практично так само, як зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу актриса мама модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Наступне засідання Ради Україна-ЄС пройде у лютому 2021: названо дату
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Наступне засідання Ради Україна-ЄС пройде у лютому 2021: названо дату