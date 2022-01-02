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Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком

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Неділя 02 січня 2022 09:57
Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Віктор Павлік і Катерина Репяхова 15 грудня відзначили важливу дату – півроку синочка Міші. З цього приводу подружжя влаштувало галасливе свято, а ось на новорічні канікули вони вирушили в Карпати, в Яремче, де у артиста були заплановані виступи.

Дружина музиканта опублікувала в Instagram фото і відео з місцевого СПА-готелю, де відбувалося торжество і присутні гості зустріли 2022 рік.

Варто відзначити, що сам Павлік також розважав гостей свята своїми хітами.

Павлік і Репяхова вибрали для зустрічі Нового року чорно-білий family look. Катерина одягла чорно-білу сукню на запах, розшиту паєтками, а Віктор був у концертом піджаку в чорно-білій гамі.

"Наш 7 Новий рік разом. І перший з синочком", - підписала святкові кадри з маленьким Мішею на руках його мама.

  • Дуже красиві
  • Найкращі
  • Цікавий образ!
  • Інь і ян
  • Класні

Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком

Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком

Катерина Репяхова і Віктор Павлік вперше зустріли Новий рік з сином (instagram.com/repyahovakate)

До слова, під запальні пісні чоловіка Катерина встигла ще й потанцювати, що буває вкрай рідко.

"На концертах чоловіка я зазвичай на роботі, а сьогодні можна і потанцювати", - прокоментувала Репяхова, яка є за сумісництвом ще й концертним директором Павліка.

Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком

Катерина назвала святкування нового року ідеальним (instagram.com/repyahovakate)

Вранці 1 січня Катерина з мамою і сином вирушили з Яремче на прогулянку в Івано-Франківськ, де встигли оцінити кухню місцевих закладів і подивитися місто. У цей час сам співак був у Буковелі.

Немов інь і ян: Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком

1 січня Катерина з мамою і сином влаштували екскурсію по Івано-Франківську (instagram.com/repyahovakate)

До речі, перед новорічними святами Віктор і Катерина сильно посварилися - дружина співака навіть подумувала піти від нього, але потім мікроклмат в родині налагодився.

Подружжя знайшли спільну мову, а артист пообіцяв звернутися до психолога.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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