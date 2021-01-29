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Немов хлопчисько: переможець "Холостячки" влаштував зимові забави з сином Мішиної

Новость на русском → П'ятниця 29 січня 2021 18:58
Немов хлопчисько: переможець "Холостячки" влаштував зимові забави з сином Мішиної Олександр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Lite

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина з'їхалися на третій день після закінчення зйомок проекту Холостячка – так їм не терпілося побути наодинці і насолодитися щастям без камер і сторонніх очей! Так, пара проживає разом з сином актриси, Платоном. Хлопчик одразу знайшов спільну мову з обранцем мами. До речі, у Еллерта від першого шлюбу є дочка Еля, яка живе з мамою, а тато регулярно спілкується з улюбленою дівчинкою. Так, Олекандр показав, як веселиться на вулиці разом з Платному – поруч з хлопчиком він сам впав у дитинство і зимові забави.

В Instagram-Stories Олександр опублікував відео з його участю, зняте Платоном. У ролику чоловік з'їжджає з крутої гірки, а хлопчик за кадром коментує його дії. В кінці відео Еллерт встає, але не тримається на ногах і падає, а Платон вигукує: "Ну, зараз вдариться! Ну, на тобі! Як завжди, ось".

Судячи з підписів, обранцю Ксенії дуже сподобалися зимові катання адже він залишив хештег "гірка кайф". Також Олександр задався серйозним питанням.

"Так. Є питання. Тільки що малий тут бігав один і збирався їхати, я йому кажу: "Будеш їхати, не ударься об бордюр, хлопчина. Це все: я старий вже?" – з усмішкою поцікавився він.

Також Еллерт навчив шанувальників особливостям діалекту свого рідного містечка у Донецькій області Харцизька.

Нагадаємо, що раніше Олександр Еллерт відповів на пікантні питання про стосунки з Ксенією Мішиної та розкрив деякі інтимні деталі.

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