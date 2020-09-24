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Немов персик: 50-річна Кетрін Зета-Джон потрясла мережу молодим зовнішнім виглядом

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 18:18
Немов персик: 50-річна Кетрін Зета-Джон потрясла мережу молодим зовнішнім виглядом Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Зірка показала нове селфі

Кетрін Зета-Джонс належить до числа вічно молодих зірок, кожне нове фото яких приємно шокує шанувальників. Кілька годин тому на сторінці голлівудської актриси в мережі Instagram з'явився черговий доказ, що зовнішність зірки не підвладна ходу часу. Кетрін позує в яскравій сукні на одне плече і з досить виразним макіяжем. Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою і виглядає як завжди молодо і свіжо. "Персик", – написала вона кокетливо під фото і додала емодзі у вигляді поцілунку.

Немов персик: 50-річна Кетрін Зета-Джон потрясла мережу молодим зовнішнім виглядомКетрін на новому фото (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Квітучий зовнішній вигляд дружини Майкла Дугласа тут же змусив мережу ахнути. "Найбільш приголомшлива жінка на планеті", "Дивна жінка", "Прекрасна, як завжди", "Ти завжди персик", "Натуральна краса", "Безсумнівно прекрасна", "Ти не старієш, жінка!", "Як и раніше королева", "Ідеал", "Майкл просто щасливчик", – пишуть фолловери знаменитої актриси.

До слова, Кетрін обожнює селфі і часто демонструє їх в свом блозі. Актриса багато часу проводить зі своєю юною дочкою і, скорыше за все, у неї і перейняла молодіжні звички. Чому мережа тільки рада!

Нагадаємо, раніше Кетрін продемонструвала світу, якими гарними виросли її діти від Майкла Дугласа: Ділан і Керіс. Шанувальники знаменитої пари довго обговорювали, на кого вони більше схожі. І прийшли до висновку, що син – копія мами, а дочка – вся в батька.

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