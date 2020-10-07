Немов персик: Ешлі Грем захопила апетитною фігурою на гарячих фото з тренування

Зірка вперто працює над фігурою

Ешлі Грем знову змусила мережу говорити про себе. Але якщо минулого разу 32-річна модель зробила наголос на тому, що її фігура гарна, навіть незважаючи на целюліт, то тепер пішла в протилежному напрямку. Пишнотіла красуня взяла участь у челенджі, який покликаний повернути її тіло до досконалих параметрів Ешлі показала серію кадрів на килимку, де завзято виконує вправи.

Ешлі на тренуванні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем приміряла для тренування одяг, який підкреслив її видатні форми і в той же час не заважав спорту. Світло-сірі легінси, а також вільна майка персикового відтінку відмінно поєднувалися і зробили образ "соковитим" і життєрадісним. Доповнили вбрання білі кросівки з зеленими деталями. На завершення лука Ешлі зробила високий хвіст, а також легкий макіяж. Чи потрібно говорити, що в армії фанатів популярної моделі просто перехопило подих від захвату?

"Я люблю тебе, ти моє натхнення", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ти просто неймовірна, Ешлі", "Так, дівчинка!", "Приголомшлива мала", "Супер", "Спасибі, Ешлі, що надихаєш інших пишнотілих дівчат, які відчувають невпевненість у собі"...

Нагадаємо, раніше Ешлі показала свої кращі виходи на подіум, чим також неймовірно надихнула фанатів.