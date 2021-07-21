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Немов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницею

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США, Середа 21 липня 2021 19:38
Немов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницею Демі Мур з донькою (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур зворушливо привітала дочку Скаут ЛаРу Уілліс з 30-річчям.

На честь круглої дати знаменита актриса зробила зворушливий пост, в якому написала своїй середній дочці багато теплих слів.

"Ти вже прокладала свій унікальний шлях, коли вирішила народитися на 3,5 тижні раніше 30 років тому. Ти продовжуєш робити це з кожним сміливим, продуманим і значущим кроком, який робиш в цьому житті. Я вчуся у тебе кожен день. Я натхненна тобою. Ти мені дуже подобаєшся. І для мене велика честь бути твоєю матір'ю. Рада ділитися з тобою цим життям. Я люблю тебе шалено!

Немов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницеюНемов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницеюДемі Мур з донькою (фото: instagram.com/demimoore)

З нетерпінням чекаю пригод наступних тридцяти років - починаючи з чарівництва сьогоднішнього дня, твого дня народження! З 30-річчям, розвідник ЛаРю. Люблю тебе до місяця", - написала розчулена знаменитість.

Немов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницеюНемов сестри: Демі Мур підкорила красою на фото з дочкою-іменинницеюСкаут з батьками (фото: instagram.com/scoutlaruewillis)

У пості вона показала фото, де вони позують в купальниках. А також архівне, на якому Скаут ще зовсім малятко. Знімки неймовірно зворушили фанатів, які поспішили приєднатися до привітань. А також відзначили, що на першому фото актриса і її доросла дочка виглядають, немов сестри.

Сама Скаут додала спільне фото з батьком Брюсом Уіллісом і мамою.

Раніше ми писали, як насправді виглядає фігура 58-річної актриси.

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Брюс Уиллис дочь Деми Мур
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