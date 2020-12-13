Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку
Юлія Саніна - одна з найулюбленіших фанатами учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка не стала переможницею, але вважає своє друге місце особистою перемогою, відмовившись взяти кубок з рук Санти Дімопулос.
А тепер Саніна вирушила з родиною на заслужений відпочинок, разом з чоловіком і сином. Зірка радує фоловерів своїми яскравими світлинами, які, на контрасті української зими, здаються просто чарівними. Цього разу зірка відвідала Акваріум Хургада Гранд, як здогадалися по знімках фанати співачки.
Юлія Саніна з сином у казці (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
"Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися до яткою дна
І злітати вгору
Падати у хвилі одна
Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями", - процитувала Юлія власні вірші.
"Ніби у казці... Краса і насолода!", "Яка фоточка! Шедевр!", - пораділи за свою улюблену співачку прихильники Юлії.
Нагадаємо, за завершенні "Танців з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але додала, що для неї особисто переможцем стала зовсім інша учасниця.