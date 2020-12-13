Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших фанатами учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка не стала переможницею, але вважає своє друге місце особистою перемогою, відмовившись взяти кубок з рук Санти Дімопулос.

А тепер Саніна вирушила з родиною на заслужений відпочинок, разом з чоловіком і сином. Зірка радує фоловерів своїми яскравими світлинами, які, на контрасті української зими, здаються просто чарівними. Цього разу зірка відвідала Акваріум Хургада Гранд, як здогадалися по знімках фанати співачки.

Юлія Саніна з сином у казці (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Плавати косаткою, заплющивши очі

Торкатися до яткою дна

І злітати вгору

Падати у хвилі одна



Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями", - процитувала Юлія власні вірші.

"Ніби у казці... Краса і насолода!", "Яка фоточка! Шедевр!", - пораділи за свою улюблену співачку прихильники Юлії.

Нагадаємо, за завершенні "Танців з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але додала, що для неї особисто переможцем стала зовсім інша учасниця.