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Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 11:11
Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших фанатами учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка не стала переможницею, але вважає своє друге місце особистою перемогою, відмовившись взяти кубок з рук Санти Дімопулос.

А тепер Саніна вирушила з родиною на заслужений відпочинок, разом з чоловіком і сином. Зірка радує фоловерів своїми яскравими світлинами, які, на контрасті української зими, здаються просто чарівними. Цього разу зірка відвідала Акваріум Хургада Гранд, як здогадалися по знімках фанати співачки.

Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку

Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинкуЮлія Саніна з сином у казці (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися до яткою дна
І злітати вгору
Падати у хвилі одна

Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями", - процитувала Юлія власні вірші.

"Ніби у казці... Краса і насолода!", "Яка фоточка! Шедевр!", - пораділи за свою улюблену співачку прихильники Юлії.

Нагадаємо, за завершенні "Танців з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але додала, що для неї особисто переможцем стала зовсім інша учасниця.

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