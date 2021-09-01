Немов старша сестра: Різ Уізерспун захопила красою на фото з дітьми, що підросли

Різ Уізерспун часто балує фанатів зворушливими сімейними фото. Не так давно вона продемонструвала, якою красивою, незважаючи на зрілий вік, залишається її мама . Чим неймовірно захопила фанатів.

Різ в чорному стильному платті з рукавами-ліхтариками і вся в дорогоцінних прикрасах сидить посередині. А з боків від неї розташувалися 21-річна Ава і 17-річний Дікон Різ Філліпп. Діти одягнені менш урочисто: дівчина - в сірому світшоті, а хлопець - в білій футболці і бейсболці. Всі троє виглядають такими схожими, що шанувальники зоряної блондинки не змогли мовчати.

Різ Уізерспун з дітьми від першого шлюбу (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ти виглядаєш, як їх сестра", - написала Сінді Кроуфорд. "Дійсно, буквально сестра", "Якби я не знала, що ти їх мама, я б подумала, що ви трійнята", "Ти неймовірна", "Красені", "Більше схожа на їх сестру", "Так, ти щасливиця. Але і вони теж", - не замовкає мережа.