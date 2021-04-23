Складна і цікава задача: Мішина заговорила про зміни заради кохання

Ксенія Мішина полетіла з України заради зйомок у Хорватії і розповіла про швидке повернення в Київ. Шанувальники актриси і проекту "Холостячка", де вона була головною героїнею і знайшла своє кохання – шоумена і автора «Квартал 95» Александа Еллерта, занепокоїлися. У мережі стали гуляти чутки про те, що пара розлучилася, адже зірка видалила всі фото і відео з коханим, крім рекламних інтеграцій, і відписалася від нього. Актриса і її обранець коментарів поки не дають. Замість цього на сторінці Ксенії в соцмережі з'явилося цікаве послання з натяком на складнощі у відносинах.

Ксенія почала свій пост в Instagram з філософських міркувань, в яких шанувальники побачили натяк на складності у відносинах з Олександром Еллертом.

Вона опублікувала фото в розкішній сукні сіро-блакитного відтінку з пишною спідницею і шлейфом, а також торкнулася теми пошуку взаєморозуміння між людьми.

Так, зірка заявила, що в нашому світі існує більше семи мільярдів різних світів.

"Але, незважаючи на всі їхні відмінності, їх пов'язує одне - бажання любові і щастя! І все влаштовано так, що часом неймовірно важко цим світам взаємодіяти. Кожен світ до певного моменту впевнений, що він в силах щось контролювати. (Спойлер-ілюзія)", - продовжила свої міркування Ксенія.

Ксенія поміркувала на тему любові і взаєморозуміння (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Зустрічі і зіткнення світів, на думку актриси, раптові, але спровоковані кимось згори. Незважаючи на разючі відмінності і розбіжності, світи можуть відчувати непереборно тяжіння один до одного в пошуках любові.

"І мета, виходить, навчиться мирити світи! Така складна, але одночасно цікава задача. І помиритися світи можуть тільки, почавши з себе, розширюючи себе і приймаючи чуже «недосконалість» і унікальність. Але найцінніше те, що з плином часу кожен світ почне змінюватися. А знаєте чому? Тому, що так задумано творцем світів! Бо світу потрібен мир! І тільки так з'являється ця сама невловима любов!"- оптимістично завершила свою філософську розповідь з прихованим змістом Ксенія.

Шанувальники актриси вирішили, що це зашифроване послання-міркування було адресовано переможцю Холостячки і навіть запідозрили, що пара помирилася.