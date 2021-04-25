Було дуже складно: Настя Каменських зробила зворушливе зізнання про маму

Настя Каменських радує шанувальників виходами нових захоплюючих епізодів реаліті "Девочки рулят", де показує як відпочиває з подругами і мамою Лідією Петрівною в Мексиці. До слова, у п'ятому випуску порадувати дружину вирішив Потап - він прилетів до коханої без попередження у Тулум і зробив їй сюрприз, не обійшлося без сцени ревнощів. Настя в інтерв'ю Каті Осадчій вирішила зізнатися, як їй відпочивалося і працювалося в Мексиці, а також зробила зворушливе зізнання про маму.

В програмі "Світське життя" в YouTube з'явилося відео, де співачка розкрила подробиці своєї подорожі.

Після смерті тата Олексія Йосиповича, якого не стало в січні, Насті та її мамі було дуже важко – це стало поштовхом для кардинальних змін.

"Мексика неймовірна. Гаряча, пекуча. Це було справжнє перезавантаження. Моїй мамі, як нікому треба було кудись поїхати. Вона не могла перебувати тут", - пояснила Настя.

Поїздка перевернула сприйняття співачки і допомогла їй подивитися на свою маму по-іншому.

"Я на неї подивилася не як на маму, а як на подружку, на молоду дівчину, яка вчилася жити без батька. Це для неї був ковток свіжого повітря. Їй було складно, але мені з нею дуже кайфово, вона така смішна, у неї стільки приколів. Я називаю її Лідією Петросянівною", - зізналася артистка.

Катя поділилася спостереженням, що Настя часто звертається до мами на ім'я. Зірка вирішила пояснити.

"Вона у мене дуже красива і молода. Я хочу, щоб вона відчувала себе дівчинкою. Мені це здається таким прикольним. Я їй горю "котик", "сонечко". Я з нею спілкуюся як з подругою", - зізналася Настя.